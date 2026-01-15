В Москве открылась новая медицинская клиника
Многопрофильный медицинский центр «Атлас» — одна из самых прогрессивных клиник России. Клиника распологает собственным международным научным советом, который разрабатывает алгоритмы превенции — предотвращения — болезней и актуализирует составы комплексных программ.
Более 45 направлений медицины, 150 врачей, оборудование последнего поколения, программы проверки здоровья, КТ, МРТ, рентген, маммография, малоинвазивная хирургия, стационар, эндоскопия, эстетическая медицина — это и многое другое доступно в «Атласе» на Кременчугской.
