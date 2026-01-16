MAX
Инновационное решение по управлению освещением по технологии PLC — Power Line Communication.

Модулятор для управления освещением PLC

Город Инноваций предлагает решение по управлению освещением на базе патента hidden.energy* по технологии PLC — Power Line Communication. Разработка, аппаратная и программная часть сделаны в России.Сигнал управления работает на низкой частоте, что делает технологию уникальной, и позволяет передавать сигнал на километры без потерь по любым проводам, позволяет преодолевать некачественную проводку на скрутках. Интеграция с любым АСУНО.Экономия за счёт диммирования до 90%.Возможность управления каждым светильником, в том числе обнаружение неисправности светильника.Разработка, аппаратная и программная часть сделаны в России.

Демодулятор hidden.energy

Проводная система управления светильниками обрела особенную важность в условиях развертывания радиоподавляющих систем, в том числе РЭБ, в результате чего все ранее установленные радиосистемы стали неэффективными, при этом проводная передача данных по силовым проводам является единственно надежным каналом телекоммуникации.

Компания Город Инноваций оказывает полный цикл сопровождения — от адаптации технологии до внедрения на объекте. Проводим расчеты, консультируем и помогаем интегрировать технологию под любые задачи, возможен пилотный проект.

