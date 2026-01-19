Польша увеличила импорт российских удобрений до рекордных €555,1 млн
Польша импортировала рекордный объем российских удобрений за прошлый год, общая сумма поставок оценивается в €555,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Журналисты РИА Новости подсчитали, что в сравнении с 2024 годом Польша нарастила закупки удобрений из РФ в полтора раза. В позапрошлом году объем импорта составил €365,4 млн.
Такой показатель является рекордным за всю историю оценки с 1999 года. Наиболее востребованы в Польше были азотные, смешанные и калийные удобрения.
В частности отмечается, что в ноябре Варшава закупила продукции для улучшения плодородия почв на сумму €48,3 млн, что втрое больше, чем за октябрь.
