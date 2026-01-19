MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 49
Roman Wyrzykowski Статистика

Польша увеличила импорт российских удобрений до рекордных €555,1 млн

© moscoweveryday.com

Польша импортировала рекордный объем российских удобрений за прошлый год, общая сумма поставок оценивается в €555,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Журналисты РИА Новости подсчитали, что в сравнении с 2024 годом Польша нарастила закупки удобрений из РФ в полтора раза. В позапрошлом году объем импорта составил €365,4 млн.

Такой показатель является рекордным за всю историю оценки с 1999 года. Наиболее востребованы в Польше были азотные, смешанные и калийные удобрения.

В частности отмечается, что в ноябре Варшава закупила продукции для улучшения плодородия почв на сумму €48,3 млн, что втрое больше, чем за октябрь.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.vesti.ru

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath19.01.26 20:29:08

    Спекулируют поди. Перепродают дальше, уже как «демократические» удобрения, которыми после могут пользоваться, не оскверняясь, и другие страны ихней Европы.

    #1311284
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.01.26 22:45:07

      В основном эти удобрения используются на месте. Заводы в Польше и других странах уменьшают производство удобрений из-за дорогого газа.

      #1311287
      • Badassgoliath Badassgoliath20.01.26 09:02:43
        Заводы в Польше и других странах уменьшают производство удобрений из-за дорогого газа


        Топливо (то есть энергия), а так же продовольствие — это основы. Без них никуда в принципе. Без условных «айфонов» прожить можно, без энергии и еды — нет.
        А газ — это ведь не только топливо, но и сырьё для химпрома.

        #1311293