Компания «УЛЬТРА ГРУПП» (г. Дзержинск, Нижегородская область) выпустила партию бортовых полуприцепов ULTRAILER — нового типа техники в составе производственной линейки предприятия. Ранее компания разработала и наладила серийное производство полуприцепов-автовозов, которые уже эксплуатируются автотранспортными компаниями в различных регионах страны. Вывод на рынок бортовых полуприцепов стал следующим этапом развития продуктового портфеля и направлен на усиление присутствия компании в сегменте тяжёлой прицепной техники.

Новая модель бортового полуприцепа разработана специально для эксплуатации в условиях Дальнего Востока, с учётом нагрузок, протяжённых маршрутов, сложного климата и интенсивных режимов работы. При проектировании конструкции инженеры компании опирались на накопленный практический опыт эксплуатации тяжёлых полуприцепов и требования профессиональных перевозчиков.

Полуприцеп имеет снаряжённую массу 10,5 т и рассчитан на перевозку груза массой до 43,5 т. Длина грузовой платформы 13,6 м. Модель комплектуется шинами 295/80R22,5 (12 колёс плюс 2 запасных) и может оснащаться шкворнем диаметром 2 или 3,5 дюйма. В конструкции применяется пневматическая подвеска с подъёмным механизмом на первой оси, что повышает удобство эксплуатации на сложных участках маршрутов.

Базовая комплектация полуприцепа ориентирована на работу с различными типами грузов (в том числе и с опасными) и включает съёмные стойки высотой 1400 мм с укладкой под платформой, контейнерные замки, чечевичный настил, увязочные омега-петли, съёмные стальные борта и передний щит высотой 1500 мм. Для автономной работы предусмотрен топливный бак объёмом 450 л.

Безопасность и удобство эксплуатации обеспечивают пневматическая тормозная система с EBS, стояночная тормозная система с энергоаккумуляторами, расширенный комплект электрооборудования с проблесковым маяком и сигнализацией заднего хода, а также алюминиевая боковая защита, задний буфер, инструментальные ящики и противооткатные упоры.

Запуск бортовых полуприцепов ULTRAILER является очередным этапом развития производственной линейки компании и демонстрирует масштабируемость бизнеса с ориентацией на требования рынка.