Церемония открытия новых корпусов студенческого городка БФУ имени Иммануила Канта «Интеллектуальное пространство будущего — Кампус «Кантиана» прошла в Калининграде. Здесь смогут проживать 2500 студентов.

Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин подчеркнул, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» и строительству новых жилых помещений впервые за многие годы университет смог ликвидировать очередь на расселение. В конце 2025 года в общежитие уже заехали более 450 первокурсников.

Строительство студенчемкого городка «Кантиана» БФУ им. И. Канта площадью 29 гектаров ведется с декабря 2022 года. Первые два здания кампуса введены в эксплуатацию в 2024 году. В одном из корпусов расположился многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч «БФУ Экспо».

Сегодня открылся комплекс студенческих общежитий на 2500 мест. Открытие интеллектуального пространства «Кантиана» — три учебных корпуса, библиотека, коммерческая улица, конгресс-центр — запланировано на сентябрь 2026 года.

«Общежития — это новый уровень студенческой жизни. Не проживания, а именно жизни, так как вся инфраструктура под рукой. В каждом блоке есть Wi-Fi подключение и IP-телефония, в общежитиях имеется столовая на 360 мест, тренажерный зал площадью более 400 квадратных метров, прачечная, места для хранения велосипедов, медицинский пункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности. Очень важно, что мы строили эти объекты для студентов и вместе со студентами — наши ребята создали систему навигации, продумывали оформление внутренних пространств и меблировку», — рассказал он.