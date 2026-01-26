Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге выпустил первую партию комплекта легких и прочных полов для транспортного сегмента. Новый продукт был разработан по заказу одного из ведущих производителей автобусов в России и защищен патентом.

Команда петербургского комбината и центра НИОКР на протяжении почти двух лет разрабатывала композитную конструкцию. Она представляет собой трехслойное решение: два внешних элемента из высокопрочной фанеры и тонкого алюминиевого листа, а внутри — слой из сотового алюминия. Такая конфигурация обеспечивает высокую прочность при минимальном весе материала.

Главным инженерным преимуществом разработки стало значительное снижение массы кузовной конструкции — более чем на 20%. Это позволяет сократить расход топлива, снизить риск поломок, износ ходовой части и двигателя, а также повысить срок службы транспортного средства.

Тестовый комплект был установлен в автобус, который несколько месяцев эксплуатировался в обычном режиме на городском маршруте. Испытания подтвердили надежность и заявленные эксплуатационные характеристики нового пола. После успешной обкатки в конце 2025 года комбинат поставил клиенту готовые к монтажу комплекты деталей для серийного производства.

«Мы разработали не отдельный материал, а полноценное инженерное решение — от проектирования до поставки готовых компонентов, — рассказал Виталий Колесник, эксперт по технологии производства комбината „Свеза“ в Санкт-Петербурге. — Первый заказ подтвердил, что продукт решает прикладную задачу клиента — повышает экономическую и эксплуатационную эффективность транспорта. Эта технология имеет потенциал масштабирования и может применяться в вагоностроении, судостроении и производстве специализированной техники».

***

Группа компаний «Свеза» — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского лесопромышленного комплекса. Группа является вертикально интегрированной, объединяет полный цикл — от заготовки сырья до выпуска готовой продукции. В состав «Свезы» входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинаты, а также три предприятия по выпуску картонной упаковки и специализированной бумаги. Кроме того, структура группы включает подразделения, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт») и развитием технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»).

«Свеза» предлагает широкий выбор высококачественной продукции, разработанной с учетом индивидуальных требований клиентов. На предприятиях внедряются современные технологические решения, которые помогают адаптировать упаковку и другие виды продукции под нужды заказчиков.

Татьяна Шишкина,

пресс-служба комбината «Свеза»

в Санкт-Петербурге

Тел.: +7(921)891-73-74

E-mail: tb.shishkina@sveza.com

www.sveza.ru