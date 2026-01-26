MAX
«Свеза» в Петербурге начала выпуск композитных полов для транспорта

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге выпустил первую партию комплекта легких и прочных полов для транспортного сегмента. Новый продукт был разработан по заказу одного из ведущих производителей автобусов в России и защищен патентом.

Команда петербургского комбината и центра НИОКР на протяжении почти двух лет разрабатывала композитную конструкцию. Она представляет собой трехслойное решение: два внешних элемента из высокопрочной фанеры и тонкого алюминиевого листа, а внутри — слой из сотового алюминия. Такая конфигурация обеспечивает высокую прочность при минимальном весе материала.

Главным инженерным преимуществом разработки стало значительное снижение массы кузовной конструкции — более чем на 20%. Это позволяет сократить расход топлива, снизить риск поломок, износ ходовой части и двигателя, а также повысить срок службы транспортного средства.

Тестовый комплект был установлен в автобус, который несколько месяцев эксплуатировался в обычном режиме на городском маршруте. Испытания подтвердили надежность и заявленные эксплуатационные характеристики нового пола. После успешной обкатки в конце 2025 года комбинат поставил клиенту готовые к монтажу комплекты деталей для серийного производства.

«Мы разработали не отдельный материал, а полноценное инженерное решение — от проектирования до поставки готовых компонентов, — рассказал Виталий Колесник, эксперт по технологии производства комбината „Свеза“ в Санкт-Петербурге. — Первый заказ подтвердил, что продукт решает прикладную задачу клиента — повышает экономическую и эксплуатационную эффективность транспорта. Эта технология имеет потенциал масштабирования и может применяться в вагоностроении, судостроении и производстве специализированной техники».

***

Группа компаний «Свеза» — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского лесопромышленного комплекса. Группа является вертикально интегрированной, объединяет полный цикл — от заготовки сырья до выпуска готовой продукции. В состав «Свезы» входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинаты, а также три предприятия по выпуску картонной упаковки и специализированной бумаги. Кроме того, структура группы включает подразделения, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт») и развитием технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»).

«Свеза» предлагает широкий выбор высококачественной продукции, разработанной с учетом индивидуальных требований клиентов. На предприятиях внедряются современные технологические решения, которые помогают адаптировать упаковку и другие виды продукции под нужды заказчиков.

Татьяна Шишкина,

пресс-служба комбината «Свеза»

в Санкт-Петербурге

Тел.: +7(921)891-73-74

E-mail: tb.shishkina@sveza.com

www.sveza.ru

Источник: sveza.ru

  • Нет аватара DimaY26.01.26 19:06:26

    Круто!

    #1311595
    • Нет аватара Алексей Растригин27.01.26 07:20:52

      Еще бы! а если на цену за м2 такого пола посмотреть — так вообще супер!    

      #1311605
      • Нет аватара DimaY27.01.26 09:43:42

        Цена будет зависеть от объема производства. Я думаю, что найдутся и другие сферы применения таких конструкций, что приведет к снижению стоимости кв.м. Я не вижу тут чего-то сверх дорогого по цене кроме исходной разработки, постановки на производство и сертификации. Вклад таких затрат в стоимость продукции зависит от объемов. Конечно если выпуск ограничится 10 кв.м в год, то и цена будет соответствующая.

        #1311621
  • Нет аватара alexm27.01.26 13:12:56

    Здесь можно вспомнить историю:
    октябрь 2021- Группа «Свеза» начала регулярные отгрузки фанерных полов для немецкого производителя прицепной техники Kögel GmbH, сообщает пресс-служба группы.
    Детали сделки стороны не разглашают, при этом поставки продукции составят несколько тысяч кубометров ежегодно.Транспортное автомобилестроение — один из ключевых клиентских сегментов «Свезы».ГК «Свеза» специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. Входит в состав «Севергрупп», деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах бизнесмена Алексея Мордашова."Свеза" включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. «Свеза» выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.
    Так что видим продолжают положительную тенденцию, не остановились!

    #1311636
  • arslan86 arslan8629.01.26 07:30:59

    Родственница там работает. Рассказывала что они для кузова MAN поставляли хорошую фанеру.

    #1311726