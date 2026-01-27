Нижегородская компания «Промтех» объявила о запуске производства нового семейства пассажирских минивэнов под названием «Капитан» (Kapitan-C). Автомобили будут собираться на собственном заводе компании в Нижнем Новгороде, старт продаж запланирован на весну 2026 года (после завершения сертификационных процедур).

Новинка будет доступна в четырех вариантах длины кузова (от 4998 до 5940 мм) и двух вариантах высоты. Под капотом пропишется безальтернативный 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернатива — 9-ступенчатый классический «автомат». Привод — передний, одной из ключевых опций станет двухконтурная задняя пневмоподвеска для повышения комфорта.

Модельный ряд Kapitan-C ориентирован на разные задачи: от классических минивэнов на 7 или 9 мест до специализированных версий «социального такси», оборудованных для перевозки пассажиров в инвалидных креслах.

