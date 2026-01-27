MAX
artal Производство

В Нижнем Новгороде началось производство минивэнов «Капитан»

© avtovzglyad.ru

Нижегородская компания «Промтех» объявила о запуске производства нового семейства пассажирских минивэнов под названием «Капитан» (Kapitan-C). Автомобили будут собираться на собственном заводе компании в Нижнем Новгороде, старт продаж запланирован на весну 2026 года (после завершения сертификационных процедур).

Новинка будет доступна в четырех вариантах длины кузова (от 4998 до 5940 мм) и двух вариантах высоты. Под капотом пропишется безальтернативный 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернатива — 9-ступенчатый классический «автомат». Привод — передний, одной из ключевых опций станет двухконтурная задняя пневмоподвеска для повышения комфорта.

Модельный ряд Kapitan-C ориентирован на разные задачи: от классических минивэнов на 7 или 9 мест до специализированных версий «социального такси», оборудованных для перевозки пассажиров в инвалидных креслах.

https://quto.ru...-26-01-2026.htm

https://www.avt...brend-ena-auto/

Источник: www.ixbt.com

Комментарии 9

  • Нет аватара termometrix27.01.26 07:44:06

       

    #1311609
  • Badassgoliath Badassgoliath27.01.26 08:28:40

    Я так понимаю, что это какой-нибудь китаец изначально?

    #1311614
    • Нет аватара termometrix27.01.26 08:33:37

      На мой взгляд,эта разработка напоминает платформу «Соллерса», но также отчасти дизайн и решения Форда.

      #1311616
    • artal artal27.01.26 08:47:30

      В его основе лежит китайский Maxus V70, предлагаемый в Европе как Iveco Fidato, сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще».

      https://auto.ma...avili-v-rossii/

      #1311617
    • Нет аватара exVHM.ru27.01.26 18:15:27

      Сначала британский LDV был куплен ГАЗом (в 2006 году) потом в кризис (в 2009-м) LDV продан китайцам —

      Отредактировано: exVHM.ru~19:07 27.01.26
      #1311658
    • Аlex М Аlex М27.01.26 18:16:25

      99% что так, но утиль сбор их вразумит если что

      #1311659
  • Нет аватара exVHM.ru27.01.26 15:22:14

    Супер!
    После остановки производства в Калуге ПСМА-шного Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller — эта модель — отличная замена!

    #1311647
  • Krutenn Krutenn27.01.26 17:35:58

    Симпатичные автобусики. Главное, чтобы цены не кусались и запчасти можно было найти быстро, а не ждать полгода — год.

    #1311656
  • Нет аватара Алексей Растригин27.01.26 19:24:05

    «Промтех»? это же Ростех-Швабе-шная контора для спецавтомобилей, нет? а они точно смогут в хотя бы крупноузловую сборку полноценного а/м (а не просто его переоборудование)?    

    #1311661