Казанское НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО, входит в холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех) в 2025 году передало отечественным и иностранным заказчикам около 6300 единиц дифракционных решеток. Прирост продукции, поставленной российским и зарубежным заказчикам, составил более 50% по сравнению с 2024 годом. Изделия применяются в спектральных приборах и лазерных системах для науки, медицины и промышленности.

География поставок продукции предприятия включает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и города зарубежья. Продукция традиционно востребована также среди производителей медтехники и научных институтов Республики Беларусь.

«Государственный институт прикладной оптики на протяжении десятилетий удерживает лидирующие позиции по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения. Устойчивое развитие предприятия связано с использованием современного исследовательского, производственно-технологического и испытательного оборудования, наличием обширной метрологической базы и, конечно же, высокой квалификацией сотрудников института», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Виллен Балоев.

Дифракционная оптика применяется в различных спектральных приборах для научных исследований, медицинской диагностики и производственных нужд. Например, в спектрофотометрах, спектрометрах и оборудовании для экологического исследования качества воздуха, растительности и почвы.

«Дифракционные решетки нашего предприятия пользуются спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Уже более 40 лет НПО ГИПО занимается их производством, и за это время технологические компании, производители оптических приборов и научные организации получили свыше 400 тыс. единиц оптической продукции. По итогам 2025 года заказчикам поставлено более чем в 1,5 раза больше изделий в сравнении с предыдущим годом», — сообщил генеральный директор НПО ГИПО Сергей Косковский.

НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) является ведущим производителем дифракционной оптики в России. На протяжении многих лет предприятие выпускает до 70% от всего объема оптических решеток в стране.