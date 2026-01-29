На прошедшей в конце января 2026 года 28-й Гонке Чемпионов в Тольятти впервые на зимней трассе соревновались автомобили Лада Искра Спорт. Машины были оснащены 173-сильными двигателями, созданными на базе серийных российских 1,8-литровых. Новые спортивные «Искры» показали хорошую динамику в финале мероприятия в 30-градусный мороз.

По информации местных журналистов, автомобили «Лада Искра Спорт», участвовавшие в Гонке Чемпионов, это специально подготовленные для таких мероприятий машины. Они не предназначены для езды по дорогам общего пользования, так как салон их сильно отличается от базовой модели: установлен каркас безопасности, убрана стандартная приборная панель, используются специальные спортивные сиденья и т. д. Используется 173-сильный двигатель ВАЗ-21126 с усиленным коленвалом увеличенного хода, имеющий кованые гоночные шатуны, спортивную систему впуска и выпуска и оригинальный блок управления с настроенным лаунч-контролем. При 2000 об/мин этот мотор выдает 150 Нм, а в пике его крутящий момент достигает 200 Нм. Также в конструкции применены адаптированные для ледовых гонок спортивные амортизаторы, пружины увеличенной жесткости, усиленные точки крепления в подвеске, гидравлический ручной тормоз и облегченный за счет удаления неиспользуемых кронштейнов кузов.

На Гонке Чемпионов в январе 2026 года на автомобилях «Лада Искра Спорт» состоялись два финальных заезда. До этого всё мероприятие гонщики соревновались на спортивных версиях «Лады Весты». Использование новой машины, которая ранее не использовалась в таких гонках, внесло свою интригу. В итоге сильнейшим пилотом гонки стал Дмитрий Брагин.

На фото: гоночные автомобили «Лада Искра Спорт» в финальном заезде 28-й Гонки Чемпионов в Тольятти, январь 2026 года. Источник фото: АвтоВАЗ