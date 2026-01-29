Лада Искра Спорт со 173-сильным мотором впервые участвовала в Гонке Чемпионов
На прошедшей в конце января 2026 года 28-й Гонке Чемпионов в Тольятти впервые на зимней трассе соревновались автомобили Лада Искра Спорт. Машины были оснащены 173-сильными двигателями, созданными на базе серийных российских 1,8-литровых. Новые спортивные «Искры» показали хорошую динамику в финале мероприятия в 30-градусный мороз.
По информации местных журналистов, автомобили «Лада Искра Спорт», участвовавшие в Гонке Чемпионов, это специально подготовленные для таких мероприятий машины. Они не предназначены для езды по дорогам общего пользования, так как салон их сильно отличается от базовой модели: установлен каркас безопасности, убрана стандартная приборная панель, используются специальные спортивные сиденья
На Гонке Чемпионов в январе 2026 года на автомобилях «Лада Искра Спорт» состоялись два финальных заезда. До этого всё мероприятие гонщики соревновались на спортивных версиях «Лады Весты». Использование новой машины, которая ранее не использовалась в таких гонках, внесло свою интригу. В итоге сильнейшим пилотом гонки стал Дмитрий Брагин.
На фото: гоночные автомобили «Лада Искра Спорт» в финальном заезде 28-й Гонки Чемпионов в Тольятти, январь 2026 года. Источник фото: АвтоВАЗ
Комментарии 0