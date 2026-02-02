«Трансмашхолдинг» передал два новых промышленных электровоза Магнитогорскому меткомбинату
Крупнейший российский металлургический комбинат — ММК — получил от ТМХ два новых промышленных электровоза модели НПМ2М. Локомотивы будут работать на внутризаводских путях, электрифицированных постоянным током напряжением 1500 В.
Электровоз НПМ2М производится в Новочеркасске и полностью состоит из российских комплектующих. Модель является модернизацией более раннего НПМ2, выпуск которого начался в 2004 году. Усовершенствования позволили улучшить надёжность и экономичность.
Как рассказали в ТМХ, по сравнению с предыдущим поколением, обновлённые локомотивы потребляют на 15-20% меньше электроэнергии, а межремонтный период увеличен с 30 до 45 дней. Они оснащены современными системами управления, интеллектуальной защитой от коротких замыканий и эргономичной кабиной.
Все ключевые электронные компоненты выполнены на современной элементной базе, включая силовые транзисторы повышенной надёжности. На сегодняшний день в парке ММК уже работают 11 электровозов НПМ2 и 18 обновлённых НПМ2М.
