Новый спортивный комплекс с бассейном начал работу в Сертолово (Ленинградская область)

открыт бассейн «Атлантика» в Сертолово, построенный по концессионному соглашению.

Комплекс уже работает в тестовом режиме: формируется расписание и группы, полноценное открытие запланировано на 14 февраля.

«Бассейн в Сертолово — концессия, которая несмотря на все сложности — пандемию, санкции, рост банковских ставок, состоялась за счет командной работы.

Здесь три чаши, зал для фитнеса, бокса, тренажерный зал — и все они востребованы: 70 тысяч жителей Сертолово и окрестностей всех возрастов получили отличные возможности для занятий спортом.

А Ленобласть „револьверно“ приступает к строительству нового спортивного объекта для жителей города: в 2026 начинаем проектирование ледовой арены»

Источник: lenobl.ru

