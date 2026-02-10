9 февраля состоялось важное событие: в Акъярской центральной районной больнице открылась новая женская консультация!Это знаменательное открытие стало возможным благодаря успешному осуществлению масштабного национального проекта «Семья». Теперь каждая женщина района сможет получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.Преимущества обновленной женской консультации:Отныне специализированная медицинская помощь предоставляется не в тесноте прежних небольших помещений, а в специально оборудованных просторных кабинетах. Кроме самих врачебных кабинетов здесь появились кабинеты для ультразвуковой диагностики, медико-психологической и правовой поддержки и комнаты, предназначенной для проведения процедуры кардиотокографии. Также функционирует дневной стационар, рассчитанный на две койко-места.Учитывая отдаленность района от ближайших перинатальных центров второго уровня в городе Сибай — на расстоянии 101 километра и третьего уровня в столице республики Уфа — на удалении целых 550 километров, появление здесь уникального объекта здравоохранения является настоящим спасением и бесценным вкладом в здоровье будущих поколений жителей района.

В районе проживает порядка 13 тысяч 200 представительниц прекрасного пола, среди которых примерно 4 тысячи 722 женщины находятся в репродуктивном возрасте. Благодаря обновленным условиям медицинского обслуживания теперь любая женщина имеет доступ к расширенным возможностям охраны собственного здоровья и здоровья своего малыша, — отметила главный врач Акъярской ЦРБ Рамиля Шарипова.