На предприятии ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) после реконструкции введен в эксплуатацию обновленный участок электрогазосварки, газопайки и слесарной обработки в кузнечно-прессовом цехе. Его открытие позволит увеличить производительность труда и нарастить выпуск деталей и сборочных единиц для агрегатов авиационных двигателей.

Управляющий директор Сергей Попов, начальник цеха Юрий Попов и директор по капитальному строительству Николай Долгушин торжественно открыли современный участок в присутствии руководителей производства и сотрудников цеха.

На участке электрогазосварки, газопайки и слесарной обработки выполняют одни из наиболее сложных операций. Специалисты изготавливают детали и сборочные единицы для агрегатов авиационных двигателей — трубопроводы, сильфоны, футорки, сетки, выполняют сварные операции, а также пайку и газопайку. Трубопроводы испытывают на герметичность, а затем отправляют на сборку и в цеха гидромеханического производства.

«Сегодня на территории предприятия идет масштабное строительство, ремонтируются корпуса, устанавливается новое высокотехнологичное оборудование. Благодаря совместной работе строителей, энергетиков, механиков, снабженцев завершена реконструкция участка, который является важным звеном технологического процесса по выпуску агрегатов авиационных двигателей. Ввод в эксплуатацию нового промышленного участка позволит увеличить объемы производства агрегатов авиационных двигателей, в том числе ПД-14, ПД-8, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01 для региональных самолетов. Кроме того, вырастет производительность труда», — отметил управляющий директор ОДК-СТАР, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов.

На обновленном участке проведен полный ремонт помещения: демонтировано старое оборудование, выполнена покраска стен и потолков, залит новый силовой пол, полностью заменены освещение и ливневая канализация, к каждому рабочему месту подведена вентиляция.

«Я в цехе уже 40 лет: начинала на штамповке, последние 25 лет работаю на газопайке. Раньше было тесно из-за большого количества оборудования. Сейчас условия прекрасные — очень просторно, много воздуха, светло: комфортно обрабатывать даже самые маленькие детали, например, сеточки из нержавеющей стали», — рассказала газосварщик ОДК-СТАР Любовь Ратегова.

На участке трудятся сварщики, паяльщики, газосварщики и слесари механосборочных работ. Много лет их рабочие места находились в отдельных небольших помещениях, сейчас же они объединены на одной территории, где операции теперь четко выстроены в соответствии с техпроцессами. Специальные сварочные шторы защищают работников от вредного воздействия ультрафиолетового и инфракрасного излучения, искр и пыли.