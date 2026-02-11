MAX
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова ввел новое оборудование

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова наращивает мощности на производстве гражданской авиационной техники для выполнения задач в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года

Для увеличения производственной мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц введено в эксплуатацию 20 высокопроизводительных пятикоординатных обрабатывающих современных центров. Для размещения оборудования сотрудниками завода были проведены масштабные работы по организации новых производственных участков.

