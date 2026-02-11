Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова ввел новое оборудование
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова наращивает мощности на производстве гражданской авиационной техники для выполнения задач в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года
Для увеличения производственной мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц введено в эксплуатацию 20 высокопроизводительных пятикоординатных обрабатывающих современных центров. Для размещения оборудования сотрудниками завода были проведены масштабные работы по организации новых производственных участков.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0