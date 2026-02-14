Компания «Нева Тревел» объявила о пополнении зимнего флота: в навигацию вышли два новых судна на воздушной подушке проекта «Спутник 20» — «Вихрь-1» и «Вихрь-2». Каждое из них рассчитано на перевозку 18 пассажиров.

Суда будут работать на обзорном маршруте «Зимний Петербург с Невы», который охватывает как центральную часть реки с основными достопримечательностями, так и акваторию Финского залива.

Пассажиры смогут совершить прогулку по Малой Неве в сторону общественного пространства «Флагшток», где расположен самый большой каток в городе и новый подогреваемый бассейн, полюбоваться панорамой залива и современным архитектурным символом Северной столицы — небоскребом «Лахта Центр», стадионом «Газпром Арена», вантовым мостом Бетанкура и другими завораживающими объектами. Обзорная прогулка длится 35-40 минут и включает в себя рассказ аудиогида не только о достопримечательностях, но и о зимней ледовой обстановке и особенностях судов на воздушной подушке.

Суда на воздушной подушке «Вихрь-1» и «Вихрь-2» дополнят действующий зимний флот «Нева Тревел», в который уже входят три СВП проекта «Спутник 12» — «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3».

Новые суда оборудованы удобными креслами, столиками и мультимедийной системой. В числе преимуществ новых судов — просторный салон, увеличенное (по сравнению с проектом «Спутник 12») количество посадочных мест, просторная площадка для фотосъемок во время остановок судна, скорость и маневренность «Вихрей». В компании отмечают, что расширение флота позволит увеличить доступность зимних водных прогулок для жителей и гостей города, а также предлагают использовать суда для проведения корпоративных мероприятий и выездных тимбилдингов, сообщает Telegram-канал Нева Тревел | Водные прогулки по СПб.

Маршрут «Зимний Петербург с Невы» выполняется с двух причалов в центре города: причал «Фрегат Благодать» (Петровская наб., 2, рядом с Троицким мостом и ст. метро «Горьковская»); причал «Сенатская пристань» у Медного всадника (Английская наб., 2).

«Новые суда на воздушной подушке „Вихрь“ — это наш следующий шаг в развитии зимней навигации. Зимние прогулки по Неве и Финскому заливу — не только яркий опыт для пассажиров, но и зона повышенной ответственности для компании-перевозчика. Наши суда построены по требованиям и под наблюдением Российского Классификационного Общества, имеют действующую лицензию на пассажирские перевозки и проходят все необходимые процедуры контроля. То, что с берега может выглядеть как „простая прогулка“, на практике — результат серьезной работы большой профессиональной команды. Для наших пассажиров это значит одно: яркие впечатления, комфорт и уверенность в том, что все продумано до мелочей», — отметил генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов