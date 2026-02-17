ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) выступил EPC-подрядчиком при реализации энергопроекта для свиноводческого предприятия Курганской области. В задачу специалистов завода входил полный комплекс работ: от аудита состояния действующих электроустановок до строительства и запуска новой подстанции, которая обеспечит питание расширяющейся инфраструктуры свинокомплекса. Сейчас проект находится на финальной стадии готовности.

После завершения пуско-наладочных работ и сдачи в эксплуатацию комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-БТКК мощностью 630 кВА гарантирует надёжное электроснабжение как текущих потребителей — локальных очистных сооружений, насосной станции, административно-бытовых зданий, ангаров, весового пункта, так и перспективных мощностей, включая цеха глубокой заморозки и переработки.

Как рассказала Начальник отдела сбыта ЧЗЭО Наталья Филимонова, изначально Заказчик рассматривал вариант ретрофита — восстановления подстанций 1976 года выпуска. Однако техническое обследование, проведённое специалистами ЧЗЭО, показало, что энергоустановки реанимации не подлежат.

«Мы имеем опыт восстановления даже очень устаревшего оборудования, но здесь диагностика показала, что установки непригодны к дальнейшей эксплуатации. В аварийном состоянии находились и сами здания, и привода коммутационных аппаратов, было много вопросов к состоянию изоляции, контактных соединений и т. д. Мы провели расчёт мощности потребителей для каждого из корпусов и административно-бытовых зданий и предложили сконцентрировать питание всех объектов на одной новой подстанции. В итоге Заказчик принял решение установить современную КТПН», — рассказал Руководитель ОТК и Сервисной службы ЧЗЭО Андрей Банин.

ЧЗЭО не только спроектировал и изготовил новую подстанцию, но и помог Заказчику с организацией финансирования. Средства на реализацию проекта были привлечены через лизингового партнёра — компанию «ЧелИндЛизинг».

«Это не первый наш проект „под ключ“, реализованный с использованием лизинга. Такая форма финансирования востребована, поскольку позволяет Заказчику распределить нагрузку на бюджет и начать модернизацию без крупных единовременных вложений. Это особенно важно сейчас, когда, с одной стороны, компании испытывают недостаток оборотных средств из-за недоступности банковских кредитов на фоне высокой ключевой ставки, а с другой стороны, к агропромышленным предприятиям предъявляются жёсткие требования к размещению животноводческих объектов, и они обязаны переносить их за городскую черту в соответствии с требованиями российского законодательства», — отметила Наталья Филимонова.

Комплекс работ, взятых на себя ЧЗЭО, включал в себя все этапы жизненного цикла проекта: техническое обследование; разработку технического задания; проектно-изыскательские работы (включая геодезические изыскания, разделы «КЖ», «ЭС», «ЭП»); изготовление подстанции; доставку на объект; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; реконструкцию действующей высоковольтной линии; сервисное обслуживание. В ходе геодезических изысканий определены и внесены в генплан точные координаты размещения подстанции. Конструкция фундамента разработана с учётом специфики местных грунтов, склонных к просадке и заболачиванию, что гарантирует устойчивость и долговечность объекта.

Комплектация подстанции отвечает современным требованиям надёжности и безопасности. Распределительное устройство высокого напряжения (РУ-10 кВ) выполнено на базе камер КСО-203 Union с вакуумными выключателями производства АО «ПО «Элтехника». Релейная защита реализована на микропроцессорных блоках «Алтей». На стороне низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) установлены низковольтные комплектные устройства НКУ ШН Alion с 4b-секционированием и автоматическими выключателями Hyundai. В составе подстанции — два масляных трансформатора мощностью по 630 кВА производства «СВЭЛ». Шкаф собственных нужд оснащен источником бесперебойного питания (ИБП) мощностью 3000 ВА и двумя вводами с автоматическим вводом резерва (АВР).

Реализация данного проекта позволит животноводческому комплексу обеспечить стабильным электроснабжением действующие объекты и создать энергетический задел для дальнейшего расширения производства. Для ЧЗЭО этот опыт стал ещё одним подтверждением эффективности комплексного подхода.