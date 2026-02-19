Готовность участка трассы М-1 «Беларусь» составляет 83%
Нацпроектстрой завершает реконструкцию подмосковного участка федеральной трассы М-1 «Беларусь». Общая техническая готовность объекта в Одинцовском районе составляет 83%.«Трансстроймеханизация» НПС завершила работы по возведению земляного полотна. Специалисты уложили 470 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия. Для безопасности движения смонтировано 40 км барьерного и 34 км парапетного ограждений.Сейчас выполняется укрепление откосов габионами, устройство водосбросов. Параллельно строители ведут работы на 12 искусственных сооружениях. Два моста через реки Нара и Капанка готовы на 98%, у них ведется берегоукрепление. Из четырех путепроводов два завершены полностью.На 74-м километре трассы обустраивается современная площадка для отдыха, готовность которой достигла 90%. Дорога расширится с четырех до шести полос. Это повлияет на пропускную способность, сократит время в пути и повысит уровень безопасности дорожного движения.На объекте занято 670 человек и 115 единиц техники.
