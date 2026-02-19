MAX
Готовность участка трассы М-1 «Беларусь» составляет 83%

Нацпроектстрой завершает реконструкцию подмосковного участка федеральной трассы М-1 «Беларусь». Общая техническая готовность объекта в Одинцовском районе составляет 83%.«Трансстроймеханизация» НПС завершила работы по возведению земляного полотна. Специалисты уложили 470 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия. Для безопасности движения смонтировано 40 км барьерного и 34 км парапетного ограждений.Сейчас выполняется укрепление откосов габионами, устройство водосбросов. Параллельно строители ведут работы на 12 искусственных сооружениях. Два моста через реки Нара и Капанка готовы на 98%, у них ведется берегоукрепление. Из четырех путепроводов два завершены полностью.На 74-м километре трассы обустраивается современная площадка для отдыха, готовность которой достигла 90%. Дорога расширится с четырех до шести полос. Это повлияет на пропускную способность, сократит время в пути и повысит уровень безопасности дорожного движения.На объекте занято 670 человек и 115 единиц техники.

Источник: t.me

  • Комментарий удалён
  • Нет аватара pivvip19.02.26 11:33:19

    А что не пишут, что она будет платной? Там нормальная дорога была. Хотят подшаманить и сделать её платной лет на 100. Почему на месте нормальной дороги делают платную?

    #1312733
    • Badassgoliath Badassgoliath19.02.26 12:29:28
      Хотят подшаманить


      Подшаманить? Это так называются проделанные и описанные в заметке работы?

      #1312739
      • Нет аватара pivvip19.02.26 12:34:45

        Написать можно многое. Вот если бы они не на месте действующей дороги строили бы новую тогда другое дело.

        #1312740
      • Комментарий удалён
      • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский19.02.26 18:38:34
        Подшаманить? Это так называются проделанные и описанные в заметке работы?


        Ну да. Там делов то, вынуть старую дорогу и на ее месте сделать новую. Причем в сжатые сроки.

        #1312768