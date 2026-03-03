Начала работу новая поликлиника Красноярской межрайонной больницы № 3 на улице Судостроительной. Сейчас прием ведут терапевты и хирург, а также открыты кабинеты неотложной и доврачебной помощи.

Учреждение занимает площадь почти 17 тысяч квадратных метров и включает в себя клинико-диагностическое отделение, инфекционный блок, блок неотложной помощи, рентгенологию, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар. Здесь установлено современное оборудование: флюорограф, маммограф, аппараты для рентгенографии и компьютерной томографии, что позволит проводить широкий спектр диагностических исследований.

С начала года в новую поликлинику поэтапно переводят взрослые отделения из уже существующего учреждения в микрорайоне.

«Пациентов уже очень много. В первый день приняли около 500 человек, — отметил главный врач Красноярской межрайонной больницы № 3 Сергей Сульдин. — Конечно, для стабилизации работы, настройки всех систем и программ нам понадобится некоторое время. Пока могут возникать сложности с записью через портал „Госуслуги“, но до середины марта все слоты будут настроены, и проблем возникать не должно. Всей командой поликлиники обживаем здание, наводим красоту, выстраиваем потоки, чтобы медицинская помощь была максимально удобной и качественной для жителей»

Для максимального комфорта посетителей в поликлинике работают администраторы, готовые помочь найти нужный кабинет. Предусмотрены уютные зоны отдыха, в том числе для пациентов с детьми, а также место, где можно перекусить.

Прием в поликлинике будут вести шесть дней в неделю. В ближайшее время поликлиника станет первым медицинским учреждением в регионе, которое перейдет на 7-дневный график работы, что значительно расширит возможности для получения медицинской помощи.

В конце марта — начале апреля запланирован перевод в новое здание всех узких специалистов, отделений функциональной диагностики, хирургического и гинекологического отделений, дневных стационаров, а также центра амбулаторной онкологической помощи. Тогда же будет запущено отделение медицинской профилактики и реабилитации.

В апреле стартует проведение всех необходимых диагностических процедур: компьютерная томография (в две смены), флюорография, маммография, все виды УЗИ и многое другое, что позволит жителям получать комплексную медицинскую помощь в одном месте.

Открытие новой поликлиники — это значимый шаг в развитии здравоохранения Красноярска, направленный на повышение качества жизни и здоровья горожан.

Напомним, строительство учреждения началось в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и завершилось уже под эгидой нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь ».

ЗАЙЦЕВ — Telegram