27 февраля в Березово состоялось открытие спортивного зала имени чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова. Спортивный зал предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований по боксу, спортивной борьбе и другим видам спорта, а также для физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на массовое оздоровление населения всех возрастов.

Спортзал площадью более 3000 квадратных метров — это мечта югорского боксера Руслана Проводникова, которая стала реальностью. Как отметили местные жители, каждый день земляк мотивирует на спорт как собственных детей, так и юных жителей поселка, которые увлекаются боксом.

«Открытие сегодняшнего спортзала — это чудо. Я с детства был мечтателем и верил в чудеса и продолжаю это делать даже несмотря на то, что сегодня мне 42 года. Этот комплекс — доказательство того, что мечты сбываются, если в них верить и работать над ними. Я постоянно об этом говорю как молодежи, так и своим детям. Мечтайте, верьте в чудеса и усердно работайте. Этот зал оснащен всем, что нужно для того, чтобы полноценно тренироваться, развиваться и показывать высокие спортивные результаты. Для того, чтобы стать чемпионом — многого не надо. Самое главное — желание. Но если ребенок сам не хочет — даже в самом суперсовременном столичном зале ничего не добьется и не вырастет в чемпиона», — сказал Руслан Проводников.

