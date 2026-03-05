На «Заводе Москабель» ввели в эксплуатацию резонансную испытательную станцию частичных разрядов Dielec JTCX-50kV/500kVA. Она испытывает кабели переменным напряжением до 50 кВ при мощности до 500 кВА. Чувствительность оборудования — от 1 пКл, то есть проверка идет в тех же и даже более жестких режимах, чем реальная эксплуатация.

Главная особенность новой станции — она измеряет частичные разряды. Это микроскопические электрические импульсы внутри изоляции. Снаружи их не видно, но именно они со временем разрушают кабель и приводят к пробоям. Новая станция позволяет находить такие дефекты на ранней стадии и оценивать не просто факт выдерживания напряжения, а реальное состояние изоляции.

В состав комплекса входят резонансный реактор, трансформатор возбудителя, интеллектуальная система управления с полной автоматизацией испытаний, цифровой детектор частичных разрядов, фильтрующая и экранирующая аппаратура. Станция рассчитана на кабели массой до 8 тонн — для этого есть специальная кабельная тележка.

На станции будут испытывать силовые кабели среднего и высокого напряжения: с изоляцией из сшитого полиэтилена, с бумажной пропитанной изоляцией, одножильные и многожильные, кабели большой длины. Это те кабели, которые используются в городских и магистральных электросетях, на промышленных объектах, в энергетике и крупных инфраструктурных проектах.

На заводе отмечают : новое оборудование — часть системной работы по совершенствованию производства. Предприятие инвестирует в модернизацию, чтобы обеспечивать максимальное качество продукции, соответствовать самым строгим требованиям рынка и гарантировать безопасность кабелей в эксплуатации.