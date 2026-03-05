В Геническе возобновила работу центральная поликлиника, здание которой прошло полную модернизацию. Масштабные работы были выполнены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения при активной поддержке Минздрава России. На ремонт было направлено 132 миллиона рублей федеральных средств, на оснащение — 64 миллиона.

Здание полностью обновили: заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, установили современное оборудование. Открыты дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты, работает современная диагностическая база — маммография, флюорография и УЗИ.

Кроме того, на базе поликлиники открылся Центр амбулаторной онкологической помощи.

Модернизация здравоохранения в области продолжается. Так, в текущем году стартует строительство нового хирургического корпуса Генической ЦРБ. Параллельно с этим ведутся и планируются ремонтные работы в медицинских учреждениях Скадовска и Каланчака.

