На производственной площадке АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» (входит в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс») состоялся спуск на воду морского буксира ледового класса «Оклан». Судно строится под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства в рамках реализации государственного контракта.

«Оклан» стал третьим судном в серии многофункциональных аварийно-спасательных буксиров проекта Т3150-ЗД. Всего в рамках серии предполагается построить пять единиц данного проекта. Строительство ведется под техническим наблюдением специалистов Зеленодольского участка Нижегородского филиала РС.

Новый буксир предназначен для выполнения широкого спектра задач. Судно сможет осуществлять буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, проводить корабли в акватории портов и помогать им при швартовке. Технические возможности позволяют «Оклану» выполнять эскортные операции на скорости до 10 узлов. Кроме того, буксир приспособлен для участия в спасательных операциях, тушении пожаров на судах и портовых сооружениях, а также для ликвидации аварийных разливов нефти, сообщает РМРС.

В начале декабря 2025 года на «Зеленодольском заводе имени А. М. Горького» было спущено на воду головное судно проекта Т3150-ЗД — буксир «Верман». Три буксира проекта Т3150-ЗД были заложены в мае 2023 года. Серия судов строится на «Зеленодольском заводе имени А. М. Горького» (входит в СК «Ак Барс») по проекту «Морского инжинирингового центра СПб» для Росморречфлота.