Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» в феврале 2026 года передал МЧС России новую партию водных транспортных средств. В нее вошли 2 скоростных катера ПК-500, 3 катера РПК-640 и 7 аэролодок на воздушной подушке.

Количество отгруженной продукции опережает запланированный график. КМЗ рассчитывает передать всю партию из 57 машин существенно раньше намеченного срока. Контракт на производство и поставку 57 судов для МЧС России был заключен на сумму 1,3 млрд рублей.

Аэролодка представляет собой катер на воздушной подушке, предназначенный для эксплуатации на льду и ледяных торосах, мелководье, горных реках и в болотистой местности. Аэролодки используются для патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних водах и прибрежных районах морей, а также для доставки персонала и срочных грузов к удаленным объектам.

Катер ПК-500 — скоростное судно, совмещающее плавность хода и высокую мореходность. Оно разработано для эксплуатации в акваториях рек и озер и предназначено для инспекционных работ, патрулирования и решения других специальных задач в качестве служебно-разъездного или спасательного транспорта. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.

Катер РПК-640 — судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного транспорта во внутренних акваториях и прибрежных районах морей.

В пресс-службе КМЗ подчеркнули, что все поставляемые катера сочетают передовые технологии, высокие эксплуатационные характеристики и надежную конструкцию. В их производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, сообщает КМЗ.

ТТХ ПК-500

Длина габаритная (м) 5,0

Ширина габаритная (м) 2,3

Скорость (уз) 35

Количество главных двигателей 1

Мощность главного двигателя 115

Число пассажиров 6

ТТХ проекта РПК-640

Грузоподъемность (т) 6