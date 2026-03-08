Ещё одну производственную линию запустили на Иркутском трубном заводе — по выпуску спиральновитых труб СПИРОЛАЙН диаметром до 2800 мм. Такие трубы имеют усиленную конструкцию и применяются для строительства и ремонта сетей водоотведения, для создания резервуаров и корпусов для емкостного оборудования, а также в дорожном строительстве — при обустройстве водопропускных труб и защитных футляров для трубопроводов в местах прохождения сетей под автодорогами и другими путепроводами. Открытие дополнительной линии позволит в максимальном объёме обеспечить проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и развития транспортной инфраструктуры высокотехнологичными полимерными материалами. В 2025 году проекты с применением труб СПИРОЛАЙН производства ИТЗ успешно реализованы в Хакасии, Якутии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях и Иркутске.Всего со склада Иркутского трубного завода за 2025 год на объекты инфраструктуры Сибири было отгружено более 2,5 тысячи тонн высокотехнологичных многослойных труб и свыше 280 тонн труб СПИРОЛАЙН, а также колодцев и резервуаров на их основе.

Сегодня завод, имеющий многолетнюю историю, переживает этап активного технологического обновления. В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с Правительством Приангарья, результатом которого стало открытие нового цеха и запуск линий по выпуску инновационных труб. На этом руководство предприятия не намерено останавливаться, постоянно усовершенствуя и свою продукцию, и производственные процессы. Важно, что завод выпускает высокотехнологичные изделия с более высоким сроком службы, что в конечном счете непосредственно влияет на качество инфраструктуры.

Кроме этого, специалисты Иркутского трубного завода усовершенствовали одну из линий по производству высокотехнологичных многослойных полимерных труб серии МУЛЬТИПАЙП, которые предназначены для строительства сетей водоснабжения и газораспределения.За счёт наличия соэкструзионных слоев из устойчивого к растрескиванию полиэтилена такие трубы обладают повышенной прочностью и могут применяться в сложных грунтах, на ответственных объектах, а также при бестраншейном восстановлении коммунальных сетей. В 2025 году в рамках Программы газификации регионов России около 60 километров таких газовых труб было отгружено с Иркутского трубного завода на объекты газификации Иркутской области, Забайкальского края, Якутии. С их применением уже построены распределительные, а также межпоселковые газопроводы.