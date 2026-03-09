Учебный центр метрологии и точных измерений открылся на базе НГТУ НЭТИ
В Новосибирском государственном техническом университете (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) состоялось открытие специализированного учебного центра, созданного в партнерстве с компанией «Норгау Руссланд».
Новая лаборатория ориентирована на практическую подготовку специалистов, способных работать с высокоточными приборами в условиях современного высокотехнологичного производства.
Оснащение центра включает в себя самые новые инструменты контроля качества, которые сегодня используются на крупнейших промышленных предприятиях. Благодаря этому студенты и аспиранты получат доступ к лучшему оборудованию для проведения калибровки, поверки и прецизионных измерений.
В дальнейшем эта площадка станет базой не только для учебного процесса, но и для проведения сложных научных и исследовательских проектов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0