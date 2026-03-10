Завод спецтехники Смартэко (г. Нижний Новгород) запустил производство тяжелых КМУ FG 816 грузоподъемностью 8 тонн и максимальным вылетом стрелы 20,3 метра.

Установка предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, установке опор ЛЭП, логистике тяжеловесных грузов и технологического оборудования — везде, где важна точность и безопасность погрузки/разгрузки.

Усиленная металлоконструкция

Главное отличие FG 816 от предшественника FG 716 HP — концепция усиленной несущей системы. Металлоконструкция основания, стрелы и выносных опор переработана и усилена. Это позволило добиться следующих характеристик:

Максимальный грузовой момент: 22,5 т*м;

Максимальная грузоподъёмность: 8000 кг на вылете 2,8 м;

Максимальный вылет стрелы: 20,3 м.

Такие показатели означают, что кран уверенно справляется с задачами, которые раньше требовали привлечения более тяжелого класса техники. КМУ FG 816 — это переход в новую весовую категорию без потери маневренности и увеличения стоимости владения за счёт более легких шасси.

Увеличенный рабочий радиус

Рабочий радиус КМУ FG 816 — 20,3 м. Это на 7% больше по сравнению с предыдущей моделью FG 716 HP. При максимальном вылете установка сохраняет грузоподъемность 530 кг. Это позволяет доставать до точек, ранее недоступных для моделей этого ценового сегмента.

Такие характеристики стали возможны благодаря двум решениям:

Шестигранное сечение стрелы — обеспечивает оптимальное распределение нагрузок и минимальные прогибы при работе с тяжелыми грузами на любых вылетах. Увеличенный размах передних аутригеров — до 5,82 м. Задние дополнительные опоры раздвигаются до 4,45 м. Увеличенная колея опор гарантирует устойчивость при работе с тяжелыми грузами на максимальном вылете без ущерба безопасности.

Модернизированный опорно-поворотный узел

Серьезной модернизации подвергся опорно-поворотный подшипник и его привод. В FG 816 инженеры добились:

Увеличения крутящего момента привода на 15%;

Повышения несущей способности подшипника на 2,5%.

Это означает, что вращение стрелы даже с максимальным грузом происходит быстрее и увереннее. Установка легче преодолевает инерцию тяжелого груза, что напрямую влияет на скорость и безопасность циклов погрузки/разгрузки".

При этом удалось сохранить неограниченное вращение колонны на 360°. Это обеспечивает точность позиционирования, отсутствие «мертвых зон» и работу без постоянной перестановки автомобиля.

Модернизированная гидравлическая система

Модернизация гидравлики FG 816 позволила продлить время непрерывной работы крана и улучшить рабочие характеристики новой модели:

Навесное оборудование без доработок. Появление второй гидролинии позволяет без доработки гидросистемы подключить гидровращатель (шнекобур) и использовать весь его потенциал за счет удвоенной подачи масла.

Скорость вращения лебёдки увеличена в два раза. Модернизированная гидросистема позволяет суммировать потоки двухпоточного насоса и направить его в грузовую лебедку КМУ. По сравнению с моделью FG 716 HP скорость вращения лебедки выросла вдвое. Это сокращает цикл погрузки-разгрузки и повышает общую производительность крана.

Длительная работа без перегрева. Мощный радиатор-маслоохладитель рассчитан на многочасовую работу энергоёмких приводов шнекобура и лебёдки.

Улучшенная развесовка. Гидравлический бак КМУ FG 816 — выносной. Это позволяет разместить его ближе к задней оси, чтобы разгрузить переднюю ось и улучшить развесовку автомобиля. За счёт этого увеличивается ресурс ходовой части и подвески, улучшается сцепление ведущих колёс с дорогой, что особенно важно на грунтовых покрытиях и в гололёд. А ещё такое решение позволяет соблюдать допустимые нагрузки на оси для безопасного передвижения по дорогам общего пользования.

Управление без электроники

Система управления КМУ FG 816 не содержит электронных компонентов — это обеспечивает высочайшую ремонтопригодность в полевых условиях, где диагностика сложных электронных блоков затруднена или вообще невозможна.

При этом установка может оснащаться пультом дистанционного управления — единственным электронным компонентом, который подключается опционально. Такое решение дает оператору свободу перемещения при работе со сложными грузами, но не влияет на базовую надежность конструкции — если электроника выйдет из строя, управление с основного поста сохранится.

Основное рабочее место оператора расположено на колонне (верхний пост управления), что даёт полный визуальный контроль над грузом и точность позиционирования.

Расширенная гарантия

Гарантия на КМУ FG 816 — 2 года без ограничения моточасов. FG — единственный российский бренд КМУ, предоставляющий такую гарантию на все свои модели независимо от грузоподъёмности.

Технические характеристики