Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Для плавки чугуна: на заводе в Мьянме заработала российская кислородная станция

Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» (входит в Ростех) запустило кислородную станцию на чугуноплавильном заводе в Мьянме. Это первый этап восстановления предприятия, которое планируют полностью ввести в строй к середине 2027 года.

Станция производит до 40 тысяч кубометров кислорода в час. Его используют для плавки в печах «Ромелт» — это российская технология, которая позволяет перерабатывать даже низкокачественную руду. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет выпускать около 200 тысяч тонн чугуна в год. Это серьёзно сократит импорт металла в страну.

Восстанавливать завод начали в феврале 2025 года. Работы идут поэтапно. Сейчас, после запуска станции, специалисты готовят техотчёт по состоянию плавильных агрегатов и разрабатывают технологические карты для печей.

В «Ростехе» отметили, что проект пришлось реализовывать в условиях, когда немецкий подрядчик отказался от сотрудничества. Тем не менее, станцию запустили в срок и с соблюдением всех стандартов. Всё — на российских технологиях.

Источник: rostec.ru

  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук11.03.26 21:21:59

    Сегодня высокотехнологичный Ростех представляет на экспорт широчайшую номенклатуру машин и оборудования для металлургии и сопутствующих отраслей. Во всяком случае глянцевые проспекты и многотомные каталоги предлагают практически всё и даже больше, чем заказчик может себе позволить или, даже, вообразить. В годы индустриализации СССР все эти производственные компоненты приходилось закупать за золото, за пушнину, за зерно, за лес, за уголь, за нефть… Колоссальная трансформация России в широкопрофильного индустриального гиганта и очага научно-технического лидерства.Нужно покорять внешние рынки и безжалосно давить конкурентов. Тогда победим.

    • Clausson Clausson12.03.26 13:41:29
      В годы индустриализации СССР все эти производственные компоненты приходилось закупать за золото

      Ну годы индустриализации были при товарище Сталине, с тех пор много воды утекло. Конкретна эта технология была создана при Брежневе и отработана при Горбачеве на НЛМК. А вот впервые продать эту технологию удалось уже только при позднем Ельцине. И то, собственно не по прямому назначению, а как печь по сжиганию мусора в Ю.Корею.
      И вот, наконец-то приходит время когда эта установка (технология) нашла своего заказчика в том виде в котором задумывалась. Кстати, изобретатель Владимир Андреевич Роменец, ученик великого Бардина, чуть-чуть не дожил до этого момента. А сам Бардин был учеником нашего великого доменщика и изобретателя Михаила Курако. И все неразрывно связаны с Донбассом. Такая вот непрерывная цепь событий.
      Вот такие люди наше настоящее золото. Выращивать, поддерживать и лелеять вот таких людей, вот тогда победим.
      Кстати, насколько я помню, из-за особенностей химических процессов в Ромелт, энерговыделение (по теплу) настолько большое, что оно, теоретически, может полностью покрывать себя саму по электроэнергии включая естественно и саму кислородную станцию. А кислородная станция потребляет очень много электроэнергии, являясь по сути главным фактором в себестоимости.

