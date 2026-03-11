Для плавки чугуна: на заводе в Мьянме заработала российская кислородная станция
Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» (входит в Ростех) запустило кислородную станцию на чугуноплавильном заводе в Мьянме. Это первый этап восстановления предприятия, которое планируют полностью ввести в строй к середине 2027 года.
Станция производит до 40 тысяч кубометров кислорода в час. Его используют для плавки в печах «Ромелт» — это российская технология, которая позволяет перерабатывать даже низкокачественную руду. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет выпускать около 200 тысяч тонн чугуна в год. Это серьёзно сократит импорт металла в страну.
Восстанавливать завод начали в феврале 2025 года. Работы идут поэтапно. Сейчас, после запуска станции, специалисты готовят техотчёт по состоянию плавильных агрегатов и разрабатывают технологические карты для печей.
В «Ростехе» отметили, что проект пришлось реализовывать в условиях, когда немецкий подрядчик отказался от сотрудничества. Тем не менее, станцию запустили в срок и с соблюдением всех стандартов. Всё — на российских технологиях.
