Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» (входит в Ростех) запустило кислородную станцию на чугуноплавильном заводе в Мьянме. Это первый этап восстановления предприятия, которое планируют полностью ввести в строй к середине 2027 года.

Станция производит до 40 тысяч кубометров кислорода в час. Его используют для плавки в печах «Ромелт» — это российская технология, которая позволяет перерабатывать даже низкокачественную руду. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет выпускать около 200 тысяч тонн чугуна в год. Это серьёзно сократит импорт металла в страну.

Восстанавливать завод начали в феврале 2025 года. Работы идут поэтапно. Сейчас, после запуска станции, специалисты готовят техотчёт по состоянию плавильных агрегатов и разрабатывают технологические карты для печей.

В «Ростехе» отметили , что проект пришлось реализовывать в условиях, когда немецкий подрядчик отказался от сотрудничества. Тем не менее, станцию запустили в срок и с соблюдением всех стандартов. Всё — на российских технологиях.