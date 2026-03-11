Как в Тюмени научились лучше видеть нефть под землей
Специалисты тюменского научного института «Роснефти» разработали сейсмофациальную модель Русского месторождения. Она позволяет точнее определять нефтеносные зоны при бурении.
Чтобы построить модель, ученые изучили условия осадконакопления, проанализировали данные сейсморазведки и скважин. Проверку провели на 90 скважинах — эффективность подтвердилась, уточнили в Роснефти.
Модель даёт более детальную картину геологического строения. Точность определения кровли пласта выросла в два раза, нефтенасыщенных толщин — на треть. Благодаря этому скважины будут закладывать эффективнее, а экономические показатели проекта вырастут.
