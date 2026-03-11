Масштабный инвестиционный проект позволит увеличить численность сотрудников предприятия. В настоящее время здесь работают 200 специалистов.

Новый корпус завода пожарных роботов и ствольной техники «ЭФЭР» в Петрозаводске сосредоточит на одной площадке весь инженерно-технический и административный персонал. Общая площадь всех помещений увеличится более чем на 2 000 кв. метров.

— Для нас это знаковый проект, нам удалось консолидировать все структурные подразделения компании на единой площади. Лучше, когда весь коллектив находится вместе, это упрощает не только логистику, но и принятие серьезных управленческих решений, — отметил генеральный директор компании Сергей Немчинов.

Сегодня «ЭФЭР» — это инновационное предприятие с собственным конструкторским бюро, 30 действующими патентами и продукцией, которая работает на уровне мировых стандартов.

Правительство Карелии оказывает промышленному предприятию различные меры поддержки.

Напомним, в 2022 году Инженерный центр «ЭФЭР» был включен в реестр системообразующих организаций, имеющих региональное значение. В 2023 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», а в 2024 году реализовало проект по повышению производительности труда под руководством эксперта федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

