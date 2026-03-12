Состоялось торжественное открытие нового цеха сборки смоленских мусоровозов

Открытие нового цеха сборки мусоровозов позволит Смоленскому заводу КДМ более чем вдвое нарастить объемы производства техники5 марта 2026 года российское предприятие, празднующее в этом году 115-летний юбилей, открыло новый цех площадью более 1400 кв. м. Это позволит ООО «Завод КДМ» увеличить годовой выпуск мусоровозов с 200 до 500 единиц, нарастить рыночную долю и сократить сроки поставки техники клиентам.ООО «Завод КДМ» выпускает мусоровозы с 2019 года. Их модельный ряд насчитывает более 40 модификаций, которые производятся на любых базовых шасси. В 2025 году предприятие выпустило 200 таких машин, они поставляются в 34 региона России, а также в страны СНГ. По данным регистраций, доля компании в 2025 году на рынке мусоровозов составила 9%.

Решение о запуске нового цеха по производству мусоровозов связано с растущим спросом на технику Завода КДМ и стремлением предприятия к постоянному расширению функционала оборудования на основе запросов клиентов. Инвестиции в расширение производства составили 140 млн рублей. Средства были направлены на строительство нового корпуса площадью более 1400 кв. м, подготовку помещений и приобретение оборудования. Работы велись с весны 2025 года.На первом этапе в новый цех будет полностью перенесена сборка всех моделей мусоровозов «СМ» с задней загрузкой. В просторных помещениях с хорошим освещением созданы комфортные и безопасные условия для выполнения любых задач.В дальнейшем будет проведено дооснащение производства современным оборудованием. В перспективе на новой площадке планируется установка дополнительных сварочных роботов, которые активно используются на Заводе КДМ с 2023 года. Корпус является универсальным, и в случае изменения производственного процесса здесь можно размещать оборудование для проведения любых работ, в том числе сварочных. Полы с высокой несущей способностью предназначены для размещения тяжелого оборудования, их покрытие выдерживает высокие температуры, стены и потолок из специальных панелей позволяют работать с открытым огнем.Благодаря запуску нового корпуса Завод КДМ сможет оптимизировать производственные процессы, повысить качество выпускаемых мусоровозов и сократить сроки их изготовления, что ускорит поставки машин клиентам. Ежемесячно в новом цехе будет осуществляться сборка от 40 до 50 единиц техники. Таким образом, объемы производства мусоровозов СМ могут быть увеличены до 500 в год. Кроме того, у предприятия появятся новые возможности в направлении развития модельного ряда техники и расширения функционала машин новыми опциями.«В истории завода это первый построенный с нуля цех за последние 45 лет. Мы продолжим активное развитие модельного ряда мусоровозов „СМ“ в версиях Стандарт и Премиум, которые известны в России и за ее пределами благодаря качеству, простоте эксплуатации и оперативному сервису. Мы сможем еще быстрее реагировать на запросы наших клиентов, сокращать сроки производства машин для малого и крупного бизнеса, а также обеспечивать наличие готовой техники на складе в большем объеме. В перспективе это позволит нам повысить качество производимых машин, нарастить долю на российском рынке мусоровозов и расширить присутствие в регионах от Калининграда до Камчатки», — говорит Ольга Соловьева, генеральный директор ООО «Завод КДМ».

https://promves...orovozov-v-god/

Источник: kdmsmolensk.ru

  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук12.03.26 15:03:18

    Мировые гранды автомобилестроения производят мусоровозы со сквозными кабинами без дверей с развитой системой подножек для водителя-оператора, которые управляют автомобилем преимущественно стоя или полусидя.Для сложных климатических условий двери, по желанию заказчика, предусматриваются, но не распашные, а сдвижные.Водитель мусоровоза выходит из кабины от 40 до 60 раз за одну смену ( данные по Москве ), что обусловлено необходимостью обслуживания большого количества контейнерных площадок. Этот процесс включает остановку, выход для включения механизма подъема, контроль процесса загрузки и возврат в машину.Мне кажется смоленские производители неизбежно вернуться к этой конструктивной особенности классического мусоровоза. Сами предприятия ЖКХ заинтересованно и доброжелательно подскажут.

    • Нет аватара molyr12.03.26 15:19:40

      я в Москве ни разу не видел выходящего водителя, вечно один напарник все делает, водитель выходит исключительно когда подъехать не могут и везут контейнеры к машине

      • Жан Ковальчук Жан Ковальчук12.03.26 16:01:12

        Пусть выходящим из кабины будет напарник. Но хлопать дверью полсотни раз за смену утомительно, а выполнять работу одного оператора вдвоём с напарником мне кажется не совсем эффективно. Современный мусоровоз оборудован уникальными системами автоматического захвата, опрокидывания и сброса мусора.Вполне по силам одному человеку достаточной квалификации.

        • Нет аватара molyr12.03.26 19:05:27

          эффективно, как я писал выше, часто приходится катить контейнеры к машине и это не 10 метров, во вторых климат, двери нужны, а какие не важно, но цена у стандартной кабины будет ниже, вы в Москву приедете когда, поживите в спальном районе и посмотрите как мусорки работают и ваши фантазии разобьются о быт

          • Жан Ковальчук Жан Ковальчук12.03.26 21:00:21

            Я видел. Прошлый век. Надеюсь смоленские мусоровозы откроют новые концепции сбора. Москва всегда была на гребне передового опыты.

            • Нет аватара DimaY12.03.26 21:42:09

              Так до сих пор в Москве?


              Или так?

