Открытие нового цеха сборки мусоровозов позволит Смоленскому заводу КДМ более чем вдвое нарастить объемы производства техники5 марта 2026 года российское предприятие, празднующее в этом году 115-летний юбилей, открыло новый цех площадью более 1400 кв. м. Это позволит ООО «Завод КДМ» увеличить годовой выпуск мусоровозов с 200 до 500 единиц, нарастить рыночную долю и сократить сроки поставки техники клиентам.ООО «Завод КДМ» выпускает мусоровозы с 2019 года. Их модельный ряд насчитывает более 40 модификаций, которые производятся на любых базовых шасси. В 2025 году предприятие выпустило 200 таких машин, они поставляются в 34 региона России, а также в страны СНГ. По данным регистраций, доля компании в 2025 году на рынке мусоровозов составила 9%.

Решение о запуске нового цеха по производству мусоровозов связано с растущим спросом на технику Завода КДМ и стремлением предприятия к постоянному расширению функционала оборудования на основе запросов клиентов. Инвестиции в расширение производства составили 140 млн рублей. Средства были направлены на строительство нового корпуса площадью более 1400 кв. м, подготовку помещений и приобретение оборудования. Работы велись с весны 2025 года.На первом этапе в новый цех будет полностью перенесена сборка всех моделей мусоровозов «СМ» с задней загрузкой. В просторных помещениях с хорошим освещением созданы комфортные и безопасные условия для выполнения любых задач.В дальнейшем будет проведено дооснащение производства современным оборудованием. В перспективе на новой площадке планируется установка дополнительных сварочных роботов, которые активно используются на Заводе КДМ с 2023 года. Корпус является универсальным, и в случае изменения производственного процесса здесь можно размещать оборудование для проведения любых работ, в том числе сварочных. Полы с высокой несущей способностью предназначены для размещения тяжелого оборудования, их покрытие выдерживает высокие температуры, стены и потолок из специальных панелей позволяют работать с открытым огнем.Благодаря запуску нового корпуса Завод КДМ сможет оптимизировать производственные процессы, повысить качество выпускаемых мусоровозов и сократить сроки их изготовления, что ускорит поставки машин клиентам. Ежемесячно в новом цехе будет осуществляться сборка от 40 до 50 единиц техники. Таким образом, объемы производства мусоровозов СМ могут быть увеличены до 500 в год. Кроме того, у предприятия появятся новые возможности в направлении развития модельного ряда техники и расширения функционала машин новыми опциями.«В истории завода это первый построенный с нуля цех за последние 45 лет. Мы продолжим активное развитие модельного ряда мусоровозов „СМ“ в версиях Стандарт и Премиум, которые известны в России и за ее пределами благодаря качеству, простоте эксплуатации и оперативному сервису. Мы сможем еще быстрее реагировать на запросы наших клиентов, сокращать сроки производства машин для малого и крупного бизнеса, а также обеспечивать наличие готовой техники на складе в большем объеме. В перспективе это позволит нам повысить качество производимых машин, нарастить долю на российском рынке мусоровозов и расширить присутствие в регионах от Калининграда до Камчатки», — говорит Ольга Соловьева, генеральный директор ООО «Завод КДМ».

