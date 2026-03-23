В Забайкалье завершен еще один объект, созданный при участии бизнеса и власти. На эко-курорте «Кука» торжественно открыли новый закрытый бассейн. Также была благоустроена прилегающая к нему территория. Общая стоимость проекта составила 348 миллионов рублей. Работа шла поэтапно в течение трех лет. Деятельность экокурорта предполагает долгосрочный медико-социальный и экономический эффект: рост экономики Забайкальского края, бюджетную эффективность проекта, совершенствование транспортной и градостроительной инфраструктуры, развитие сервисных услуг, торговли, туризма, повышения уровня жизни населения региона.

Бассейн представляет собой сложное крытое гидротехническое сооружение, включающее собственно чашу бассейна, систему водоочистки с фильтрацией и подачей воды. Здание состоит из трех этажей. В том числе цокольный (технический) этаж с полным инженерным обеспечением (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

Общая площадь — 2 425,9 кв. м. Чаша бассейна — 25 метров с 4 плавательными дорожками. Пропускная способность — 21 человек в заход, количество заходов в сутки- 13.

Благодаря открытию бассейна увеличится количество рабочих мест. Неоспоримым достоинством нового объекта стало и наличие раздевалок для обслуживания маломобильных групп населения с раздельной зоной переодевания для мужчин и женщин.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Здравницы Забайкалья» и региональной общественной организацией «Федерация плавания Забайкальского края» заключено предварительное соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации плавания в Забайкальском крае.