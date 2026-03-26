Предприятие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширило парк оборудования для ремонта шпиндельных узлов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Это позволило обслуживать более сложные высокотехнологичные отечественные и импортные детали, а также сократить сроки выполнения заказов.

Шпиндель — ключевой элемент станка с ЧПУ, который обеспечивает вращение сверла или фрезы. Восстановление этого узла продлевает срок службы промышленного оборудования, а также повышает его производительность, качество и точность.

Компания «Шпиндель Лаб» работает на площадке «Печатники». Специалисты занимаются диагностикой и восстановлением шпинделей, а также их компонентов для станков и многоцелевых обрабатывающих центров по металлу, стеклу, пластику или дереву.

Среди нового оборудования, которое предприятие установило в 2025 году, — плоскошлифовальный станок. С его помощью деталям придают максимальную точность благодаря равномерной обработке со всех сторон. Токарный станок позволяет изготавливать детали длиной до двух метров. Еще один станок, незаменимый при ремонте шпинделей, оснащен функцией внутренней шлифовки.

Как рассказал генеральный директор компанииРовшан Керимов, в прошлом году специалисты отремонтировали более 80 шпиндельных узлов и две фрезерные головы. Это сложные узлы, которые удерживают шпиндель и позволяют ему поворачиваться под разными углами. Заказчиками стали предприятия из Москвы, республик Башкортостан и Бурятия, а также Ярославской, Калужской, Ростовской и Пермской областей.