Концерн «Русэлпром» подтвердил соответствие высоковольтных электродвигателей серий ДАЗО4 и А4 требованиям Постановления Правительства РФ № 719: продукция включена в реестр российской промышленной продукции.

Двигатели данных серий предназначены для привода насосов, вентиляторов и дымососов на объектах энергетики, включая атомную генерацию, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Производственный цикл полностью локализован в России и осуществляется на отечественных материалах и комплектующих, что гарантирует заказчикам стабильность поставок и исключает риски, связанные с санкциями или логистическими сбоями.

С 1 января 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1875, унифицировавшее правила национального режима в госзакупках. Для промышленных предприятий это означает, что наличие оборудования в реестре Минпромторга России (ГИСП) становится обязательным условием участия в торгах.

Включение в реестр ГИСП дает заказчикам ряд конкурентных преимуществ. Заявки с оборудованием, имеющим реестровую запись, не подлежат отклонению по признаку иностранного происхождения. В закупках, где прямой запрет на импорт не установлен, применяются ценовые преференции: при оценке заявок с иностранными товарами их цена условно понижается на 15 — 30 процентов. Кроме того, при наличии минимум двух участников с реестровой продукцией заявки без подтверждения из ГИСП отклоняются полностью.

Реестровая запись также является обязательным условием для получения субсидий, грантов, льготного кредитования и лизинга. Фонд развития промышленности и банки с госучастием требуют подтверждения российского происхождения продукции для выдачи займов по льготным ставкам.

«Включение двигателей серий ДАЗО4 и А4 в реестр ГИСП гарантирует нашим заказчикам главное: стабильность и предсказуемость при участии в тендерах. Для предприятий энергетики, металлургической и горнодобывающей отраслей это означает, возможность планирования инвестиционных проектов, без угрозы санкционных рисков и ограничений на поставку импортных комплектующих. Производство полностью локализовано в России, и мы несем ответственность за каждый двигатель на всех этапах его жизненного цикла», — отметил управляющий директор ООО «Русэлпром. Электрические машины» Родион Сурков.

Ранее статус российской продукции получили низковольтные двигатели серий 7AVER и 7AVEC. Концерн продолжает системную работу по подтверждению соответствия требованиям Минпромторга для всего модельному ряда выпускаемого оборудования.