31 марта, состоялось официальное открытие нового терминала аэропорта Благовещенск (Игнатьево). Запуск происходил одновременно с другими объектами транспортной инфраструктуры по всей стране.

Новый терминал существенно расширяет возможности аэропорта: его площадь превышает 26 тысяч квадратных метров, а пропускная способность достигает 1 000 пассажиров в час. Комплекс сможет обслуживать более двух миллионов пассажиров.

Отмечается, что регион получил одну из самых современных авиационных инфраструктур на Дальнем Востоке. Проект направлен на рост пассажиропотока, развитие международных связей и повышение качества жизни жителей области. Благовещенск также укрепляет позиции как транспортный узел на границе с Китаем. В терминале внедрены современные технологические решения: 23 стойки регистрации, включая зоны самостоятельного оформления, система автоматической сдачи багажа BAGS ID, а также удобные ленты выдачи. Особое внимание уделено доступной среде — в здании установлены лифты, эскалаторы и телетрапы. Архитектурной особенностью комплекса стала оригинальная складчатая крыша треугольной формы и стеклянный фасад, отсылающий к природным символам региона. В церемонии открытия приняли участие сотрудники аэропорта, представители подрядных организаций, авиапредприятий и органов власти. Лучшие специалисты были отмечены благодарственными письмами. Все внутренние рейсы уже переведены в новый терминал, запуск обслуживания международных направлений запланирован на летний период. Построили новую взлетно-посадочную полосу, расширили перрон, модернизировали аэронавигационную инфраструктуру. Сегодня аэропорт способен принимать самолеты всех типов.

Возведен новый пассажирский терминал, отвечающий всем современным требованиям. По площади он в 3,5 раза больше прежнего и оснащен по последнему слову техники: телетрапами, эскалаторами, системой самостоятельной регистрации пассажиров, а также другими удобными сервисами.Кроме того ведется реконструкция дороги, которая связывает город Благовещенск и аэропорт Игнатьево. Первый этап работ завершили в прошлом году, сейчас приступили ко второму. Расширяют 17 километров проезжей части до четырех полос движения. Также здесь предусмотрены круговые развязки и новая система освещения. Аэропорт — важная составляющая проекта «Амурский транспортный коридор», который также включает автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ и строящуюся канатную дорогу. Он будет задействован в развитии туристических перевозок. В прошлом году установили рекорд — в декабре 2025 года в аэропорту зарегистрировали миллионного пассажира.

https://favt.go...vosti/?id=18202

https://ar-bqs....unarodnom-aero/

https://www.amu...dunarodnogo-ae/