Сегодня, 15 апреля, в микрорайоне Радонежский открылась современная врачебная амбулатория. Новое медицинское учреждение рассчитано на обслуживание детского и взрослого населения до 7 тысяч пациентов в год и оснащено новым оборудованием.

Помещения стоимостью 31 млн рублей были приобретены в собственность областных учреждений и капитально отремонтированы в 2025 году. На капитальный ремонт и оснащение новой врачебной амбулатории общей площадью 388,4 кв. м по президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» было выделено около 40,5 млн рублей.

В медучреждении ведут приём специалисты Поликлиники № 10 и Детской городской больницы № 2. Врачебная амбулатория располагает лечебно-диагностическими кабинетами для приёма терапевтов и педиатров, прививочными, процедурными кабинетами и кабинетами функциональной диагностики. К новой амбулатории будут прикреплены 3 500 взрослых пациентов и 3 200 детей.

В новой врачебной амбулатории для пациентов сосредоточены самые востребованные услуги первичной медико-санитарной помощи, такие как прием участковых врачей, вакцинация, иммунодиагностика, ЭКГ, спирография, суточное мониторирование ЭКГ и АД.

В здании созданы необходимые условия для маломобильных граждан: установлены пандусы, оборудованы поручни в санузлах, организована зона ожидания. Значительная часть средств была также направлена на закупку медицинского оборудования, мебели и современной ИТ-техники, включая электронную очередь и системы видеопросмотра.