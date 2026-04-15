Работа по программе легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» вышла на этап сертификационных испытаний — сообщили в Минпромторге России. (https://ria.ru/20260413/samolet-2086891932.html) Главная задача этого этапа — последовательная оценка всех систем на соответствие установленным требованиям, устранение выявленных замечаний и получение сертификата типа, дающего право на гражданскую эксплуатацию воздушного судна.

Одним из ключевых мероприятий стали наземные частотные испытания. Эксперты Авиарегистра России провели визуальный контроль монтажа кабельной сети самолета. В частности, были проверены соответствие прокладки кабелей отраслевым нормам, а также конструкторская документация.

Сейчас проходят наземные частотные испытания. Их проводят специалисты Уральского завода гражданской авиации (входит в Союзмаш России) и СибНИА под контролем сертификационного центра ЦАГИ и Авиарегистра РФ. Эти испытания позволяют определить резонансные частоты планера и динамические характеристики системы управления. Полученные параметры необходимы для исключения возникновения опасной вибрации в полете, что выступает необходимым условием безопасности ЛМС-901.

Успешное выполнение наземных частотных испытаний подтвердит соответствие динамических характеристик планера и системы управления самолета установленным требованиям. Данное подтверждение станет основанием для перехода к следующему этапу сертификации.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и выполнения широкого спектра авиационных работ. Проект разрабатывается по заказу Министерства промышленности и торговли России.