В Челябинске изготовили оборудование для электроснабжения цементного производства
ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) завершил изготовление комплектного распределительного устройства 10 кВ для одного из ведущих производителей цемента Южного Урала. Оборудование придёт на смену устаревшим электроустановкам и станет ключевым узлом питания технологических линий. Проект реализован с учётом жёстких требований к эксплуатации в условиях высокой запыленности и ограниченного пространства монтажной зоны.
Технические детали проекта
Распределительное устройство выполнено на базе 12 ячеек КРУ «Элион». Конструктив ячеек и степень защиты IP соответствуют категории размещения, рекомендованной ПУЭ для пыльных производств категории «Б». В состав поставки также входят шкаф оперативного тока и пульт дистанционного управления. С целью сохранения единообразия парка оборудования и обеспечения 100% взаимозаменяемости выкатных элементов в существующем энергохозяйстве Заказчика, ячейки укомплектованы вакуумными выключателями «Sistem Electric».
«Данное решение было реализовано по требованию Заказчика. Оно позволит службе эксплуатации минимизировать складской резерв ЗИП и сократить время простоя при плановом техобслуживании выкатной части», — отмечает инженер по сопровождению проектов Сергей Шуплецов.
Система релейной защиты и автоматики реализована на устройствах производства ООО «Микропроцессорные технологии». Предусмотрены приборы коммерческого учёта электроэнергии и измерительные преобразователи.
Ряд ячеек КРУ «Элион» оснащён дополнительным функционалом дистанционного вката/выката выкатного элемента. Данная опция важна для электроустановок, питающих асинхронные электродвигатели большой мощности. Применение дистанционного управления позволяет исключить нахождение оперативного персонала непосредственно перед фасадом ячейки в момент коммутации мощной индуктивной нагрузки, что повышает уровень безопасности и соответствует современным стандартам защищенного управления.
В настоящее время оборудование готовится к отгрузке на объект заказчика. Монтажные и пусконаладочные работы будут проведены специалистами ЧЗЭО в соответствии с согласованным графиком.
