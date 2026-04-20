ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) завершил изготовление комплектного распределительного устройства 10 кВ для одного из ведущих производителей цемента Южного Урала. Оборудование придёт на смену устаревшим электроустановкам и станет ключевым узлом питания технологических линий. Проект реализован с учётом жёстких требований к эксплуатации в условиях высокой запыленности и ограниченного пространства монтажной зоны.

Технические детали проекта

Распределительное устройство выполнено на базе 12 ячеек КРУ «Элион» . Конструктив ячеек и степень защиты IP соответствуют категории размещения, рекомендованной ПУЭ для пыльных производств категории «Б». В состав поставки также входят шкаф оперативного тока и пульт дистанционного управления. С целью сохранения единообразия парка оборудования и обеспечения 100% взаимозаменяемости выкатных элементов в существующем энергохозяйстве Заказчика, ячейки укомплектованы вакуумными выключателями «Sistem Electric».

«Данное решение было реализовано по требованию Заказчика. Оно позволит службе эксплуатации минимизировать складской резерв ЗИП и сократить время простоя при плановом техобслуживании выкатной части», — отмечает инженер по сопровождению проектов Сергей Шуплецов.

Система релейной защиты и автоматики реализована на устройствах производства ООО «Микропроцессорные технологии». Предусмотрены приборы коммерческого учёта электроэнергии и измерительные преобразователи.

Ряд ячеек КРУ «Элион» оснащён дополнительным функционалом дистанционного вката/выката выкатного элемента. Данная опция важна для электроустановок, питающих асинхронные электродвигатели большой мощности. Применение дистанционного управления позволяет исключить нахождение оперативного персонала непосредственно перед фасадом ячейки в момент коммутации мощной индуктивной нагрузки, что повышает уровень безопасности и соответствует современным стандартам защищенного управления.

В настоящее время оборудование готовится к отгрузке на объект заказчика. Монтажные и пусконаладочные работы будут проведены специалистами ЧЗЭО в соответствии с согласованным графиком.