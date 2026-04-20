Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех освоил технологию высокоточного тонкостенного литья из алюминия. Решение позволяет изготавливать компоненты сложной формы с минимальной доработкой и снижать затраты на производство. Такая технология востребована в отраслях, где нужны легкие, прочные и идеально выполненные детали, например в приборостроении и радиоэлектронике.

В основе процесса — литье под давлением, при котором расплавленный алюминий подается в форму и точно воспроизводит геометрию изделия. В процессе плавки металл очищают от газов и примесей, что повышает качество и снижает вероятность дефектов. Технология позволяет изготавливать отливки с толщиной стенок от 0,8 мм с высочайшей точностью.

Технология освоена на базе ООО «МПП» («Многопрофильное производственное предприятие», входит в «Росэл»). Здесь обеспечен полный производственный цикл — от подготовки расплава до контроля геометрии и механической обработки готовых изделий с применением контрольно-измерительного оборудования.

«Переход на тонкостенное литье меняет саму логику работы: мы уходим от тяжелой заготовки к практически готовой детали. Это напрямую влияет на три ключевых показателя: меньше станочных операций, короче срок изготовления, ниже итоговая цена. А главное — сложная геометрия держится стабильно от первой до последней отливки в серии», — отметил заместитель генерального директора по производству МПП Юрий Егоров.

ООО «МПП» специализируется на производстве и проектировании радиоэлектронной аппаратуры.