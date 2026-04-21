В Кодинске заработал новый аэровокзальный комплекс. Здание площадью более 800 квадратных метров уже приняло первых пассажиров, которые прилетели рейсом региональной авиакомпании. Местный аэропорт считается социально значимым для всего Кежемского округа, и его обновления ждали долгие годы.

После того как в 2012 году аэропорт перешел в ведение подведомственного Росавиации ФКП «Аэропорты Красноярья», здесь обновили технику и инфраструктуру. А с началом эксплуатации самолетов ATR-42 в 2023 году пассажиропоток в Кодинске вырос на треть — и сделало строительство нового здания аэровокзала необходимостью.Проект по возведению блок-модульного терминала стартовал в 2025 году. Сегодня новый одноэтажный аэровокзал уже работает, причем он полностью доступен для маломобильных граждан и для пассажиров с маленькими детьми.Добавим, что обновление аэропорта ведется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта», который финансируется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание. Это еще не конец, и работы продлятся до конца 2029 года. В планах — капитальный ремонт аэродрома и оснащение его современным светосигнальным оборудованием.