В Воронежской области открыли новый ФОК
17 апреля в селе Елань-Колено состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Елань», построенного по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта составила 227,5 млн рублей.
Спорткомплекс оснащен универсальным спортивным залом и залом общефизической подготовки. Здесь можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом, бадминтоном и настольным теннисом. Для детей открыты секции художественной гимнастики и силового троеборья. Возможностями нового ФОКа смогут воспользоваться сотни жителей Елань-Колена и ближайших населенных пунктов.
