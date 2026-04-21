В Воронежской области открыли новый ФОК

17 апреля в селе Елань-Колено состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Елань», построенного по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта составила 227,5 млн рублей.

Спорткомплекс оснащен универсальным спортивным залом и залом общефизической подготовки. Здесь можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом, бадминтоном и настольным теннисом. Для детей открыты секции художественной гимнастики и силового троеборья. Возможностями нового ФОКа смогут воспользоваться сотни жителей Елань-Колена и ближайших населенных пунктов.

Источник: riavrn.ru

