Российский вертолет Ми-171А3 испытали 66 полетами в 50-градусные морозы в Якутии
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремального холода — температура воздуха в Якутии опускалась до -50°C. Тесты прошли на базе аэропорта Якутск и площадки «Хомустах».
Машина, изначально разработанная для офшорных операций, поисково-спасательных работ и перевозки грузов, подтвердила стабильную работу всех систем в суровых климатических условиях. Вертолет показал возможность взлетать и садиться на буровые платформы при экстремально низких температурах.
Специалисты провели 66 полетов и 22 наземные гонки. «Эксплуатанты будут ставить перед Ми-171А3 серьезные задачи, поэтому его надежность должна быть безусловной при любых погодных условиях. Такие испытания позволяют расширить температурный диапазон применения машины», — отметили в Ростехе.
Вертолет оснащен системой аварийного приводнения, усиленными шасси и специальными креслами для пассажиров. Фюзеляж и топливная система спроектированы так, чтобы исключить утечку топлива и возгорание при аварийной посадке. Ранее Ми-171А3 уже получил сертификат в полностью российском облике — с отечественным бортовым оборудованием, гидравликой, системами связи и предупреждения столкновения с землей.
