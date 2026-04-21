В Пермском крае открылся самый большой детский сад округа
Открытие учреждения стало важным вкладом в развитие дошкольного образования и ярким событием в рамках Года дошкольного образования — времени, когда мы особенно подчёркиваем ценность первых лет обучения и воспитания для будущего наших детей. Это настоящий современный образовательный центр, созданный для гармоничного развития и счастливого детства наших малышей.
Что ждёт ребят в «Мыслителях»?
- 450 комфортных мест — теперь ещё больше семей смогут отдать детей в уютный и безопасный садик.
- 18 групп, где каждый ребёнок найдёт друзей и поддержку.
- Кабинет программирования и роботехники — даём старт раннему техническому творчеству и развитию логического мышления!
- Музыкальный зал — здесь будут звучать детские голоса, песни и музыка, раскрывающая творческий потенциал.
- Спортивный зал — место для активных игр, зарядки и первых спортивных достижений.
- Пищеблок полного цикла — вкусное и сбалансированное питание, приготовленное с заботой о здоровье малышей.
«Мыслители» — это не просто детский сад, а пространство возможностей, где каждый ребёнок сможет развиваться всесторонне: играть, учиться, творить и мечтать! Здесь созданы все условия для реализации современных образовательных программ, поддержки любознательности и раскрытия талантов с самых ранних лет.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0