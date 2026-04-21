В Новомосковске Тульской области открыли новое производство полимеров
Новый производственный комплекс «Полипласта» под названием «Арктика» будет выпускать полимерные связующие для теплоизоляционных материалов. Мощность нового комплекса составит до 60 000 тонн продукции в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в полимерных связующих, таким образом нивелировав импортозависимость отечественных производителей, а также обеспечить развитие экспортных направлений.
