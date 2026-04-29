ОСК открыла учебную площадку по крупноблочному строительству судов

На Адмиралтейских верфях ОСК торжественно открыли Фабрику процессов «Крупноблочное строительство». Проект реализуется при участии Департамента развития производственной системы ОСК силами специалистов предприятия.

В торжественной церемонии приняли участие и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам «Адмиралтейских верфей» Марина Кулагина, начальник управления по инновационному развитию и операционной эффективности предприятия Петр Иванов, а также представители обществ Группы ОСК — обучающиеся первого потока модуля.

Фабрика процессов — это учебно-производственная площадка, которая имитирует реальные производственные и бизнес-процессы с применением инструментов бережливого производства на примере строительства научно-экспедиционного судна ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Участники «фабрики» собираются в команду и берут на себя роли — от директора и начальника цеха до логиста и рядового сотрудника. Задачей является выстраивание собственного производственного процесса максимально эффективно, экономия времени и материалов и одновременно с этим получение максимума прибыли и снижение себестоимость продукции.

«Сегодня мы открываем новую учебную площадку — Фабрику процессов „Крупноблочное строительство“. Она станет драйвером развития производственной системы и повышения операционной эффективности, как „Адмиралтейских верфей“, так и предприятий Группы ОСК. Именно эта площадка даст нам возможность показать, как влияют инструменты бережливого производства и развитие технологий на изменение сроков строительства корабля и эффективность предприятия в целом», — подчеркнул начальник управления по инновационному развитию и операционной эффективности Адмиралтейских верфей ОСК Петр Иванов.

Практическое использование инструментов и полученных знаний после обучения позволит предприятиям Группы ОСК оптимизировать производственную систему и существенно повысить производительность труда, сократить затраты, а также повысить эффективность основных производственных процессов и качество выпускаемой продукции.

Программа обучения на Фабрике процессов длится всего один день. Данную разработку специалистов «Адмиралтейских верфей» планируется тиражировать на все предприятия ОСК.

Источник: www.aoosk.ru

  • Нет аватара KBLINOV7629.04.26 16:41:35

    На СКК «Звезда» в г. Большой камень давно строят суда таким образом. А вот где будет строить «Адмиралтейские верфи» не имея СТС и козловых кранов с такой гп, необходимых для крупноблочной постройки? Бред какой-то и очковтирательство!

