termometrix

Компания «К2 Нейротех» создала отечественную облачную платформу для промышленного ИИ

Компания К2 Нейротех (входит в К2Тех) создала отечественную облачную платформу для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта в условиях промышленных нагрузок.

Подведомственные предприятия ФГАУ «ЦИТ» получили возможность развертывать ИИ-сервисы для промышленных нагрузок по модели AIaaS без капитальных вложений в собственную инфраструктуру, сохраняя при этом полный контроль над данными. Основой реализованного решения стала ML-платформа KageCore от российского вендора AIDA tech, входящая в единый реестр отечественного ПО.

По заявлению разработчиков, новая платформа позволит закрыть основные потребности исследовательских команд, так как они могут начинать работу сразу после авторизации в личном кабинете, не тратя недели на развертывание и настройку необходимого программного обеспечения.

Архитектура платформы поддерживает одновременную работу более 500 виртуальных машин и контейнеров с гарантированным уровнем доступности свыше 99%. Система функционирует в изолированном сегменте сети, что полностью соответствует требованиям по защите информации, обеспечивая технологическую независимость.

Источник: www.ixbt.com

  • Нет аватара alexm12.05.26 17:19:00

    Новость сегодня ожидаема, но
    По результатам опроса, проведённого К2 НейроТех, стало известно, что 51% российских компаний не готовы внедрять искусственный интеллект (ИИ) из-за недостаточной IT-инфраструктуры. Представители бизнеса назвали это главной преградой для интеграции ИИ в свои процессы. Из опрошенных 34% сообщили о нехватке готовых инструментов для развёртывания ИИ, а другие указали на необходимость расширения вычислительных мощностей. Кроме того, 43% респондентов выразили беспокойство по поводу нехватки квалифицированных кадров, а 31% опасаются за безопасность своих данных при передаче их нейросетям.
    А что реально можно предложить:
    Аналитики составили список из пяти самых популярных сценариев применения ИИ: на первом месте — обработка больших данных (47,8%), за ней следуют обработка документов (41,8%) и разработка рекомендательных систем (32,8%).
    И конечно ключевой врпрос-это Безопасность, устранение уязвимости этих систем.
    Да такие системы помогают и нам, и мошенникам!!!

    • Clausson Clausson12.05.26 21:32:22
      И конечно ключевой врпрос-это Безопасность, устранение уязвимости этих систем.
      Да такие системы помогают и нам, и мошенникам!!!

      Невозможно сделать так, что бы кухонным ножом не убивали людей. Сокращать общее количество убийств удается только комплексно, но кухонный нож всё равно всегда будет на первом месте (половина всех случаев убийства).
      ИИ это инструмент, и всегда будет возможность обойти защитные механизмы. Про это просто надо знать, не забывать и да, бесконечно работать над безопасностью.

      Во всем остальном, ИИ — стал нашей неотъемлемой реальностью, как и все прочие чудеса техники на протяжение последних 300 лет они несут с собой и новые угрозы. Ничего необычного.
      Телеграф в свое время потребовал в кратчайшие сроки опутать мир телеграфными линиями (инфраструктура). И победили тогда британцы. И Британия тогда получила исключительные конкурентные преимущества только от этого на следующие 100 лет, от военной разведки, до банковского дела и коммерции. Железные дороги — инфраструктура. Только полностью развернув ЖД инфраструктуру в нашей стране мы избавились от локального голода в регионах и получили возможность для обороны наших необъятных рубежей… И тд и т. п. Вопрос инфраструктуры всегда важнейший.
      У нас есть свои конкурентные преимущества для разворачивания ИИ-инфраструктуры в стране, но есть и угрозы причем их много. И в первую очередь думать надо об этих угрозах. Главное не опаздывать и не отставать.

      • Нет аватара alexm13.05.26 14:23:12

        Угроза угрозе рознь. Здесь не надо общих слов, только конкретика-Посмотрите:

        НОВАЯ ИИ-МОДЕЛЬ ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ УМНОЙ ДЛЯ ЕЁ МАССОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

        https://www.epo...snostyu-234720/

        Компания Anthropic представила Claude Mythos Preview, передовую языковую модель, выпуск которой в свободный доступ ограничен по соображениям безопасности.
        Вместе с объявлением компания раскрыла системную карточку, повествующую об инциденте: внутренняя версия более ранней модели Mythos Preview прорвала изоляцию тестовой среды.
        В рамках эксперимента модели был предоставлен изолированный компьютер. Ей предложили выбраться из него и уведомить об этом исследователя. Mythos Preview успешно справилась, разработав многоступенчатую программу взлома ПО и получив широкий доступ к интернету вопреки ограничениям.
        ИИ-модель не только сообщила о своём результате оператору, но и самовольно обнародовала детали взлома на общедоступных ресурсах.
        Системная карточка также описывает другую форму нежелательного поведения модели. В редких случаях ранние версии Mythos Preview совершали действия, которые сами считали недопустимыми и пытались их скрыть.
        Компания также сообщила, что модель успешно прошла сложный тест на корпоративном киберполигоне, с которым человек-эксперт справлялся более 10 часов. Ранее ни одна ИИ-модель не могла с ним справиться. Mythos Preview обнаружила уязвимости нулевого дня во всех протестированных операционных системах и браузерах.
        Учитывая исключительные возможности модели в области кибербезопасности, компания Anthropic приняла решение использовать её только в закрытом проекте Project Glasswing. Её инициативу поддержали ведущие технологические компании, включая AWS, Apple, Google, Microsoft и Cisco. Партнёры получат ограниченный доступ к модели для поиска и устранения уязвимостей в критически важном программном обеспечении.

