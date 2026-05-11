В Санкт-Петербурге показали первый седан российского автомобильного бренда Senat.
Премьера модели намечена на 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Модель оснащена двигателем V6 объемом 3.0 л., мощностью 326 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунд. Пневмоподвеска, полный привод и премиальная отделка из дерева, натуральной кожи и полный пакет опций в виде вентиляции сидений, мультимедиа, массажа кресел и других удобств.
Серийно модель будет производиться на бывшем заводе Toyota. На предприятии сохранены рабочие места, оптимизирована линия производства и частично локализованы комплектующие. Если даже изначально использованы технологии других стран, то в перспективе российская автомобильная отрасль вполне может стать автономной и разработать собственные модели, даже если нам приходится догонять ведущие марки, в стране есть талантливые промышленные дизайнеры, инженеры и, будем надеяться, скоро они заявят о полностью российской модели, ориентированной на внутреннего потребителя.
Источник Russian Heroes
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 3