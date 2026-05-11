Есть метка на карте
Senat 900 готов к премьере

В Санкт-Петербурге показали первый седан российского автомобильного бренда Senat.

Премьера модели намечена на 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Модель оснащена двигателем V6 объемом 3.0 л., мощностью 326 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунд. Пневмоподвеска, полный привод и премиальная отделка из дерева, натуральной кожи и полный пакет опций в виде вентиляции сидений, мультимедиа, массажа кресел и других удобств.

Серийно модель будет производиться на бывшем заводе Toyota. На предприятии сохранены рабочие места, оптимизирована линия производства и частично локализованы комплектующие. Если даже изначально использованы технологии других стран, то в перспективе российская автомобильная отрасль вполне может стать автономной и разработать собственные модели, даже если нам приходится догонять ведущие марки, в стране есть талантливые промышленные дизайнеры, инженеры и, будем надеяться, скоро они заявят о полностью российской модели, ориентированной на внутреннего потребителя.

Источник Russian Heroes

  • Нет аватара alexm12.05.26 12:59:16

    Модель нового автомобильного бренда Senat, которая будет выпускаться на бывшем заводе Toyota в Шушарах, прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
    В феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге будет перезапущен в 2026 году. Это предприятие в 2023 году японский концерн продал ФГУП «НАМИ» без возможности обратного выкупа.
    Многие путают новый бренд с Aurus Senat, но это разные проекты. Aurus — штучный продукт для первых лиц, а Senat — попытка создать доступный люкс для предпринимателей и чиновников среднего звена. По слухам, новинки будут в 10 раз дешевле Aurus — около 4-5 миллионов рублей.
    Эксперты отмечают, что Senat 900 подозрительно похож на китайский Hongqi H9 по габаритам, мотору и концепции. Скорее всего, это глубоко локализованная версия Hongqi H9 с другими шильдиками, что позволяет быстро запустить производство без затрат на разработку с нуля.

    • Clausson Clausson12.05.26 21:12:40
      По слухам, новинки будут в 10 раз дешевле Aurus — около 4-5 миллионов рублей.


      Такие слухи да Богу в уши.
      Ну поживем-посмотрим. Такая цена для люкса заманчива, но увидим.

      • Нет аватара DimaY12.05.26 22:29:09

        Это вопрос спорный. Люкс это не всегда лучшее с точки зрения качества. Важно, чтобы дорого-богато. Ну какой бы не был хороший автомобиль, если он дешево стоит, то это не люкс… Это ведь вопрос человеческого восприятия.

