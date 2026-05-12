Первый энергоблок АЭС «Бушер» работает на полной мощности. Основные усилия сейчас сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока.Обстановка на площадке сооружения АЭС в Иране оценивается как спокойная. Часть российских специалистов продолжает работу, более двух тысяч сотрудников иранских подрядных организаций уже вернулись на стройку, и их число постепенно растёт.

Проект остаётся приоритетным. На российских предприятиях продолжается изготовление оборудования: реактор для второго блока готов более чем на 60%, парогенераторы — на 50%. Отгрузку ключевого оборудования планируется начать в следующем году. Также ведутся отливка и ковка заготовок для оборудования третьего энергоблока, уточнили в Росатом.

Сообщения в СМИ об обмене ударами между вооружёнными силами США и Ирана не подтверждаются данными с места — атак в окрестности станции не зафиксировано. Как только риск возобновления конфликта будет исключён, госкорпорация готова вернуть на площадку всех российских сотрудников в полном объёме.