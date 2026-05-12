На первом блоке Смоленской АЭС начался плановый капитальный ремонт с модернизацией оборудования
В реакторном отделении проведут четвёртый этап работ по управлению ресурсными характеристиками активной зоны — это уникальная операция по продлению срока службы графитовой кладки.
На первом турбогенераторе заменят статор, что является одной из самых сложных и ответственных операций в электротехнической части. Также модернизируют импульсно-предохранительные клапаны систем промперегрева, что повысит надёжность защиты турбогенераторов и улучшит тепловую экономичность, сообщили в Росатом.
