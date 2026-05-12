Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) выпустил обновление операционной системы «Аврора» для трастфона AYYA T1. В новой версии 5.2 — более трёх тысяч изменений, которые усиливают киберустойчивость устройства и защиту конфиденциальных данных пользователей.

«Аврора» — единственная российская ОС со встроенными средствами защиты информации и контролем целостности среды исполнения программ с использованием отечественных криптографических алгоритмов. Система использует многоуровневую прикладную безопасность и концепцию доверенных источников: установка разрешена только для криптографически одобренных приложений. Это исключает наличие вредоносного кода и формирует замкнутую защищённую среду, отмечают в Ростехе.

В версии 5.2 добавлен механизм локальной аттестации: приложения могут проверить целостность системы перед доступом к конфиденциальным данным, что снижает риски при компрометации платформы.

Сам трастфон AYYA T1 разработан НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»). Ключевая особенность устройства — аппаратное отключение камер и микрофонов, исключающее несанкционированный сбор данных. Смартфон оснащён двойной камерой (12 Мп + 5 Мп), восьмиядерным процессором, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной (расширяется MicroSD до 128 Гб).

Устройство с сертифицированной «Авророй» соответствует требованиям приказа ФСТЭК № 117 и подходит для доступа к государственным информационным системам. Многие доработки в версии 5.2 сделаны на основе обратной связи от заказчиков из разных отраслей.