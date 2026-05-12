В Татарстане запущен в эксплуатацию высокоскоростной элеваторный комплекс «Бугульма-Зернопродукт», построенного ГК «Август». Объем частных инвестиций в проект составил 5,2 млрд рублей. Новый терминал мощностью единовременного хранения до 100 тыс. тонн и годовой пропускной способностью 450 тыс. тонн призван сыграть существенную роль в обеспечении потребностей республики в современных площадях для хранения и отгрузки зерна.

С началом его работы существенно расширятся возможности аграриев юго-восточной части Татарстана, а также соседних районов Башкортостана, Самарской и Оренбургской областей по реализации урожая и доступу к экспортной логистике. Основными направлениями поставок с элеватора в Бугульме станут порты Новороссийска, Ростова-на-Дону, Астрахани, Усть-Луги и Высоцка.

Элеваторный комплекс «Бугульма-Зернопродукт» является одним из крупнейших объектов аграрной отрасли Татарстана последних лет. Инвестиционный проект реализован ГК «Август» при содействии руководства республики в рамках комплексного развития аграрного сектора региона, с привлечением льготного инвестиционного кредита Россельхозбанка.

Новый зерновой терминал оснащен современным технологическим оборудованием и обеспечивает полный цикл операций — от приемки и подработки зерна до его хранения и отгрузки. Производственные процессы автоматизированы и контролируются с помощью цифровых систем управления.

Особенностью проекта стало строительство собственной железнодорожной инфраструктуры, включающей ветку протяженностью 4,8 км и пять внутриплощадочных путей. Созданные мощности позволяют формировать полноценные составы для прямой маршрутной отправки продукции в крупнейшие портовые терминалы страны, обеспечивая суточный объем отгрузки до 65 вагонов.

Комплекс в Бугульме стал вторым зерновым терминалом «Августа» в Татарстане. В 2024 году компания построила и ввела в эксплуатацию высокоскоростной элеватор «Свияжск-Зернопродукт» на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Его мощность единовременного хранения составляет более 120 тыс. тонн, а годовой объем перевалки достигает 450 тыс. тонн.

«Производственный потенциал обоих предприятий обеспечивает возможность приема, хранения и отгрузки почти 1 млн тонн зерна в год. Решающим преимуществом при этом является высокая скорость отгрузки: 200 тонн в час на автомобильный и 350 тонн в час на железнодорожный транспорт (с обоих элеваторов), 700 тонн в час на воду (с терминала в Свияжске). Высокая оперативность отправки грузов способствует привлечению в Татарстан крупных трейдеров и переработчиков, соответственно, создает предпосылки для реализации продукции хозяйствами республики на более привлекательных условиях», — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

